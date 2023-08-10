Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Сообщается, что будут оцифрованы 4 рукописные книги, 120 старопечатных изданий и 1000 единиц графики. Для них также создадут подробные научные описания.

"В рамках оцифровки старопечатных книг, которые являются сборниками песнопений, исполнят музыкальное озвучение отдельных произведений - создадут 3 аудиозаписи от народного артиста Украины, лауреата Шевченковской премии Тараса Компаниченко", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет создана 3D-модель здания, в котором работает музей, поскольку это бывшая монастырская типография, входящая в список достопримечательностей ЮНЕСКО.

"Результаты работы планируют обнародовать на сайте Музея книги и книгопечатания Украины в разделе "Коллекция онлайн". Также их презентуют на Львовском форуме издателей", - добавили в Минкульте.

Проект "Виртуальный портал Музея книги и книгопечатания Украины" реализуют при поддержке Украинского культурного фонда.