Музей книги и книгопечатания оцифрует часть коллекции старопечатных изданий
Музей книги и книгопечатания Украины в рамках реализации проекта по созданию собственного виртуального портала оцифрует часть коллекции старопечатных изданий
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
Сообщается, что будут оцифрованы 4 рукописные книги, 120 старопечатных изданий и 1000 единиц графики. Для них также создадут подробные научные описания.
"В рамках оцифровки старопечатных книг, которые являются сборниками песнопений, исполнят музыкальное озвучение отдельных произведений - создадут 3 аудиозаписи от народного артиста Украины, лауреата Шевченковской премии Тараса Компаниченко", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет создана 3D-модель здания, в котором работает музей, поскольку это бывшая монастырская типография, входящая в список достопримечательностей ЮНЕСКО.
"Результаты работы планируют обнародовать на сайте Музея книги и книгопечатания Украины в разделе "Коллекция онлайн". Также их презентуют на Львовском форуме издателей", - добавили в Минкульте.
Проект "Виртуальный портал Музея книги и книгопечатания Украины" реализуют при поддержке Украинского культурного фонда.
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