Музей истории Украины получит ко Дню Независимости топор с трезубцем Х-XIII веков

Об этом передает пресс-служба музея.

Национальный музей истории Украины получит в подарок уникальный топор с трезубцем.

"Находку спас от так называемых "черных археологов" львовянин Тарас Хмеловский", - говорится в сообщении.

Так, железный топор Х-ХIII веков попадет в собрание Национального музея истории Украины - Мост. Его отличает инкрустация серебром с изображением трезубца.

Отмечается, что ранее топор попал на "черный рынок" древностей.





Реставрацию топора провел художник-реставратор высшей категории Виктор Голуб.

"Об оригинальности свидетельствовали степень коррозии железной основы топоры, техника исполнения и редкая отделка. Основная задача при реставрации заключалась в том, чтобы раскрыть инкрустацию серебром и стабилизировать предмет", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук заметил, что топор относится к довольно редкой группе инкрустированных боевых топоров. Несколько таких экземпляров известны с территории Швеции и России.

"Форма этого экземпляра, очевидно, местная, аналогии ей известны и датируются довольно широким временным периодом Х-ХIII веков. Однако мотив орнамента редкий, если не сказать - уникальный. По отдельным элементами, из которых состоит орнамент, его можно датировать в пределах узкого времени, с конца Х в начале XI веков. Этому соответствует и инкрустация трезубцем, иконография которого датируется периодом княжение Владимира Святославича ", - сказал он.

Так, находку решили передать в Национальный музей истории Украины (Мост) к 30-летию независимости страны 21 августа.





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