Музеи, галереи, театры и филармонии: РФ разрушила в Украине 1582 объекта культурной инфраструктуры
С начала полномасштабного вторжения России в Украине пострадали 1582 объекта культурной инфраструктуры, без учета памяток наследия
Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики.
"По состоянию на 25 июня убытки понесли 1582 объекта культурной инфраструктуры, без учета памяток культурного наследия; из них 585 объекта - разрушены", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура получила в Донецкой, Херсонской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Луганской и Запорожской областях.
Общие потери:
- клубные заведения: 281 разрушено, 474 повреждены;
- библиотеки: 218 уничтожены, 380 поражены врагом;
- музеи и галереи: 28 разрушены и 56 повреждены;
- театры, кинотеатры и филармонии: 10 уничтожены и 16 поражены;
- заведения художественного образования: 48 разрушены, 71 поврежден.
По состоянию на 29 марта на территории Донецкой области в результате агрессии российской армии из 1000 культурных учреждений были повреждены или разрушены более 700.
25 апреля стало известно, что в результате российской войны против Украины были повреждены или разрушены 1373 заведения культуры и более 550 памятников культуры. На восстановление культурной инфраструктуры Украины нужно минимум $7 млрд.
По состоянию на 25 мая в результате российской агрессии в Украине убытки понесли 1520 объектов культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия.
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