Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики.

"По состоянию на 25 июня убытки понесли 1582 объекта культурной инфраструктуры, без учета памяток культурного наследия; из них 585 объекта - разрушены", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура получила в Донецкой, Херсонской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Луганской и Запорожской областях.

Общие потери:

клубные заведения: 281 разрушено, 474 повреждены;

библиотеки: 218 уничтожены, 380 поражены врагом;

музеи и галереи: 28 разрушены и 56 повреждены;

театры, кинотеатры и филармонии: 10 уничтожены и 16 поражены;

заведения художественного образования: 48 разрушены, 71 поврежден.

По состоянию на 29 марта на территории Донецкой области в результате агрессии российской армии из 1000 культурных учреждений были повреждены или разрушены более 700.

25 апреля стало известно, что в результате российской войны против Украины были повреждены или разрушены 1373 заведения культуры и более 550 памятников культуры. На восстановление культурной инфраструктуры Украины нужно минимум $7 млрд.

По состоянию на 25 мая в результате российской агрессии в Украине убытки понесли 1520 объектов культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия.