Мусульманский мир будет антиамериканским и по определению антиукраинским, - историк Грицак
Историк, профессор УКУ Ярослав Грицак считает, что мусульманский мир будет антиамериканским и по определению антиукраинским
Такое мнение он высказал в эфире "Эспрессо".
"Ситуация Украины очень тяжелая, здесь нет, что комментировать. Мы очевидно понимаем, что палестинский конфликт на украинскую ситуацию действует негативно. Мы понимаем, что ситуация на руку россиянам, а не Украине", - отметил он.
Грицак отметил, что словосочетание "Глобальный Юг" – это часть российской пропаганды.
"Со всеми, кто являются специалистами с Юга, говорят, что нет Глобального Востока и Глобального Юга это мем созданный в Кремле. Трудно представить, что интересы Китая и Индии были б общими. На самом деле Юг - глубоко разделен", - сказал историк.
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Он добавил, что Украина, которая пытается найти союзников в арабском и мусульманском мирах, имеет низкие шансы в этом.
"Мусульманский мир будет антиамериканским и по определению антиукраинским, в этой ситуации нам будет достаточно плохо. Единственное, что могу сказать – вряд ли это повлияет на позицию Украины", - подчеркнул он.
- 14 октября стало известно, что специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх считает , что все большее количество государств Глобального Юга поддерживает Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.
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