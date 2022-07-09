Мусульмане Украины празднуют Курбан-байрам
Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" (до 2022 года), а ныне воин ВСУ Саида Исмагилова поздравил украинских мусульман с праздником Курбан-байрам
Об этом говорится в приветственном слове Исмагилова.
"Поздравляем мусульман Украины и всего мира (кроме оккупантов) и просим у Всевышнего Аллаха мира и милости для нашей страны и нашей мусульманской уммы, просим победы и освобождения всех временно оккупированных территорий", - говорится в поздравлении.
Также он призвал быть щедрыми и жертвенными.
"Кто имеет возможность в это тяжелое время жестокой войны с российскими оккупантами совершить курбан, пусть его сделает, и накормит нуждающихся", - добавил он.
Известно, что Курбан-байрам (тюрк.) – праздник жертвоприношения, один из двух ежегодных главных праздников мусульман. Вторым таким праздником является Ураза-байрам, праздник разговивания.
- 16 марта Саид Исмагилов обратился к сирийцам с просьбой не ехать с оружием в Украину, помогая режиму Путина. Он призвал мусульман из всех стран мира не принимать сторону преступника, агрессора, нападающего.
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