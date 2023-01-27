Мустафа Найем стал главой Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины

Соответствующее решение принял Кабинет Министров на своем заседании.

"В Агентстве восстановления продолжится работа в рамках стратегического плана послевоенного восстановления. Это сложный и комплексный процесс, который будет включать десятки тысяч объектов для восстановления во всех отраслях", – отметил Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Как добавил Кубраков, перед руководителем Агентства поставлены следующие ключевые задачи: запуск фактической работы с первыми объектами восстановления, отработка механизма взаимодействия с донорами – правительствами стран, международными финансовыми институтами, неправительственными организациями, а также координация запросов от регионов по приоритетным проектам восстановления.

"Мы понимаем, что один из главных вопросов, которые ставит общество - прозрачность и подотчетность процессов восстановления. Могу сказать, что в ближайшие два месяца в системе агентства должен заработать Антикоррупционный офис в центре и регионах. Вместе с тем, мы открыты к сотрудничеству с представителями общественности в вопросах противодействия коррупции и внедрения современных стандартов и процедур в процессе управления проектами", – сказал вице-премьер по восстановлению Украины.

Агентство также ищет экспертов в области строительства и архитектуры, в частности, среди профильных неправительственных и общественных организаций.

С августа 2021 года Мустафа Найем работал в команде Министерства инфраструктуры, а затем Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. Сферой его ответственности было дорожное хозяйство, автомобильные перевозки, безопасность на транспорте, развитие пограничной инфраструктуры и водительских сервисов.

13 января правительство создало Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

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