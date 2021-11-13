Мустафа Джемилев сегодня отмечает свое 78-летие

Одним из первых его поздравил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Политик предложил в поздравлениях на адрес Джемилева в соцсетях ставить тег #поздравляем МустафаДжемилев, передает Еспресо.TV.



А это слова поздравления от уполномоченного по защите украинского языка Тараса Кременя:



"Говорить правду, называя вещи своими именами, служить интересам народа, а не прислуживаться, - среди принципов лидера несборимого крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, которому сегодня - 78".



На таких моральных авторитетах нации, как он, держится наше единство, закаляется воля, утверждается дух победы.



К поздравлениям присоединились и из-за границы.



Азербайджанский политик Рамис Юнус :



"13 ноября день рождения Мустафы Джемилева, легендарного борца за права крымских татар, которого многие в мире называют Нельсоном Манделой крымских татар, которого я знаю много лет как великого друга Азербайджана.



Это настоящий патриот Украины, еще с советских времен научившийся, не боясь, выражать свой протест кремлевским властителям.



На таких как Джемилев мир и держится.



Благодарю вас за все, дорогой Мустафа бек!".





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