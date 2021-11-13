Мустафа Джемилев сегодня отмечает свое 78-летие
Крымскотатарский национальный лидер, диссидент советской поры и выдающийся украинский политический, государственный и общественный деятель Мустафа Джемилев в субботу, 13 ноября 2021 года, отмечает 78-й день рождения
Одним из первых его поздравил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Политик предложил в поздравлениях на адрес Джемилева в соцсетях ставить тег #поздравляем МустафаДжемилев, передает Еспресо.TV.
А это слова поздравления от уполномоченного по защите украинского языка Тараса Кременя:
"Говорить правду, называя вещи своими именами, служить интересам народа, а не прислуживаться, - среди принципов лидера несборимого крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, которому сегодня - 78".
На таких моральных авторитетах нации, как он, держится наше единство, закаляется воля, утверждается дух победы.
К поздравлениям присоединились и из-за границы.
Азербайджанский политик Рамис Юнус :
"13 ноября день рождения Мустафы Джемилева, легендарного борца за права крымских татар, которого многие в мире называют Нельсоном Манделой крымских татар, которого я знаю много лет как великого друга Азербайджана.
Это настоящий патриот Украины, еще с советских времен научившийся, не боясь, выражать свой протест кремлевским властителям.
На таких как Джемилев мир и держится.
Благодарю вас за все, дорогой Мустафа бек!".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.1
Покупка 26.1Продажа 26.36
-
EUR
Покупка 29.78Продажа 30.22
- Актуальное
- Важное