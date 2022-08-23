"Must have" для всех категорий служащих: в Нацагентстве по госслужбе дорабатывают материалы по изучению английского языка
В Национальном агентстве по вопросам государственной службы дорабатывают учебные материалы и программы по изучению английского публичными служащими, обучение будет бесплатным и будет осуществляться в сотрудничестве с крупнейшей образовательной компанией в мире "EF Language Learning Solutions"
Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам государственной службы .
Как говорится в сообщении, в Национальном агентстве по государственной службе дорабатывают учебные материалы и программы по изучению английского публичными служащими.
"В ходе очередного онлайн-совещания стороны обсудили содержание будущей программы, уровень знаний и умений, которые должны овладеть публичными служащими по итогам учений. Также речь шла о ряде организационных моментов", - пишет НАДС.
Также говорится, что изучение английского языка для государственных служащих будет бесплатным.
"Такая возможность будет предоставлена совершенно бесплатно в рамках сотрудничества НАДС с крупнейшей образовательной компанией в мире "EF Language Learning Solutions"", - говорится в сообщении.
Председатель НАДС Наталья Алюшина отметила важность усовершенствования публичными служащими знаний по английскому языку.
"Это "must have" для всех категорий государственных служащих, независимо от уровня должности или должностных обязанностей. Напомним, что НАДС и "EF Language Learning Solutions" подписали Меморандум о сотрудничестве. Условия доступа и сроки внедрения учебных программ будут обнародованы во время" Ришелье-форума публичной службы", который состоится 22-23 сентября", - пишет НАДС.
- Министерство культуры и информационной политики разработало законопроект об установлении особого статуса английского языка в Украине как языка международного общения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.55
Покупка 39.55Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 39.49Продажа 40.56
- Актуальное
- Важное