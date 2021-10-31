Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Мусорный террор: парки и города становятся свалками. Расследование

Мусорный террор: парки и города становятся свалками. Расследование

31 октября, 2021 воскресенье
17:36
Общество

Ситуация с мусором в Украине настолько критична, что иногда доходит до абсурда: мусорные свалки собираются делать посреди городка, как это произошло с городком на Житомирщине.

Журналисты телеканала Еспресо.TV выяснили ситуацию относительно нового предприятия по утилизации опасных отходов в городке Белая Криница. Об этом говорится в программе "Вечер с Николаем Княжицким".

Ситуация с мусором в Украине – самая плохая в Европе. 5,5 тысячи официальных свалок и полигонов - более 25 тысяч нелегальных. Кроме того, в Украине практически отсутствует переработка и сортировка: 95% бытовых отходов идут на полигон и там захорониваются. Однако иногда места отведенные для переработки мусора решают устроить в парках или посреди городков. Несколько недель бьют тревогу жители поселка Белая Криница: люди узнали, что местные депутаты планируют запустить здесь предприятие по хранению и утилизации опасных отходов.

"Я первой поняла важность этой ситуации, когда увидела на остановке анонимное сообщение о том, что здесь планируется деятельность предприятия по утилизации отходов. Там будут и люминесцентные лампы, и ртутные батарейки, и отходы нефтепродуктов, там и тара из-под одоранта", - поделилась Анна Козак, местная активистка.

Еще одна местная активистка Александра Решетник рассказала, что сама территория п.г.т. Белая Криница интересен с точки зрения экологии, поскольку здесь очень высоко расположены грунтовые воды, кроме того, здесь есть пласт торфа, который является естественным фильтром, позволяющим пить чистую колодезную воду. По словам активистки, мусороперерабатывающее предприятие может очень сильно повлиять на качество жизни жителей Белой Криницы.

Читайте также : Мусорник в парке: как во львовском заповеднике пытаются сделать мусороперерабатывающий завод. Расследование

Возмущением ситуация не завершилась: активистки начали собирать подписи у односельчан под обращением в профильное Министерство: сейчас же их более 400. Самая большая проблема, уверяют местные, что территория бывшего стеклозавода, где частники хотят работать, расположена в центре Белой Криницы, а в нескольких метрах - магазин, частные помещения, рядом – детский сад. Больше того, как говорят активисты, сначала должны были состояться общественные слушания, которые, де-факто, никто не проводил.

"Хотя в отчете в Министерство экологии есть фото, где развешиваются объявления о будущей деятельности такого предприятия, однако де-факто никто из жителей их не видел. Когда мы начали смотреть документы, что здесь планируется делать, то на сайте Минэкологии увидели, что уже полным ходом идет разработка документов по лицензии. Самое главное - там указано, что от общественности не было никаких замечаний или жалоб", - возмущается Анна Козак.



Глава Городокской ОТГ, в которую входит Белая Криница, к жителям поселка присоединилась только по телефону и на словах заверила, что никакого вредного предприятия здесь не будет.

"Повторяю еще раз: там ничего не будет. Если даже будет лицензия, все равно никакой деятельности осуществляться не будет", - заверила глава Городокской ОТГ Наталья Дембицкая.

Помещение бывшего стеклозавода принадлежит компании "Белостекло", а сама компания - двум депутатам здешней Городокской ОТГ, Юрию Сычевскому и Игорю Прищепо. Тот же Игорь Прищепо является основным бенефициаром компании "Экоренсинг", которая, по сути, собирается здесь вести деятельность связанную с опасными веществами.

По телефону Игорь Прищепо рассказал, что руководство ОТГ попросило его перерегистрировать сюда свой бизнес, чтобы налогами наполнять местную казну. Перерегистрация лицензионного состава предусматривает прохождение определенной процедуры под наблюдением Министерства окружающей среды, в том числе проведения оценки воздействия на окружающую среду. На самом деле планируют здесь заниматься только резкой автомобильных шин и разборкой аккумуляторных батарей для автомобилей и переливанием масел через специальный фильтр.

Две недели назад появились активисты, которые начали распространять ложную информацию, а именно, что на территории данного объекта будут обезвреживаться токсичные, химические отходы. Однако никакой термической обработки, никакого обращения с опасными другими отходами, их переработки и утилизации на территории данного населенного пункта происходить не будет", - отметил Игорь Прищепо, совладелец ООО "Экоренсинг", депутат Городокской ОТГ.

Отвечая на запрос журналистов, в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины направили ответ, что действительно перерегистрация такой компании предполагает согласие общества. Однако на время пандемии общественные слушания не должны проходить. Жители могут обратиться с запросом в свою ОТГ или в Министерство - тогда ситуацию будут выяснять.

Мы же не можем делать выводы о целесообразности или нецелесообразности функционирования такого предприятия в городке Белая Криница. Только надеемся, что в профильном Министерстве теперь более тщательно изучат этот вопрос, услышат все стороны и примут взвешенное решение.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
новости Житомирщины
Читайте также:
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
30 октября, 2021 суббота
Даже Усику следует признать: Тайсон назвал имя сильнейшего тяжеловеса мира
30 октября, 2021 суббота
"Газпром" прекратил подачу газа в Европу по трубопроводу "Ямал"
субсидія
29 октября, 2021 пятница
В Минсоцполитики назвали количество людей, не прошедших проверку для получения субсидий
Киев
+12
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.21
    Покупка 26.21
    Продажа 26.45
  • EUR
    Покупка 30.38
    Продажа 30.79
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
31 октября
19:15
В Токио молодчик ранил ножом пассажиров метро и поджег вагон. Люди убегали через окна
19:00
Бережаны. Ратуша
Ратушу в Бережанах реставрируют за 25 млн грн
18:40
Эрдоган час общался с Байденом в Риме
18:20
"Для Тищенко – по 20 грн". На базарах Киева троллят "слугу" Николая Тищенко
18:00
Владимир Руткивский
Ушел из жизни украинский детский писатель Владимир Рутковский
16:50
дистанционное обучение
1 ноября педагоги Черновцов и Буковины переходят на "дистанционку"
16:25
Эксклюзив
Путин и Тихон Шевкунов
Воевать Путина вдохновляет митрополит РПЦ Шевкунов, - Пионтковский
16:00
В Полтаве жители 109 микрорайона перекрыли автодорогу. Требуют включить отопление
15:18
Обновлено
В городе Золотоноша Черкасской области
"В конце должна быть оплата". В Харькове и Черкасской области выявлено контролируемое голосование
14:49
Синоптик Наталья Диденко предупредила о температурных "качелях" в начале ноября
14:25
Кличко пообещал сделать все возможное, чтобы реванш Усик – Джошуа состоялся в Киеве
14:05
Эксклюзив
Неудачный старт отопительного сезона: экономия на отоплении школ под видом карантина
13:43
Соратники Саакашвили не признали поражение на выборах и призвали грузинов выйти на улицы
13:20
посольство США
Настоящий ужас – это российские фейки: Посольство США поздравило украинцев с Хэллоуином веселым роликом
12:52
"Динамо" потеряло ключевого футболиста перед матчем ЛЧ с "Барселоной"
12:35
Турция потребовала от Украины изменить название Bayraktar для купленных у нее беспилотников
12:01
Михаил Федоров
В "Дии" упростили процесс генерации соvid-сертификатов, больше не придется часами крутить головой, - Федоров
11:49
"Нефтегаз" запустил новую скважину производительностью 365 тыс. кубометров газа в сутки
11:30
Умер ветеран Второй мировой Иван Залужный, потерявший единственного внука в войне с Россией
11:11
вакцинация
В Украине за сутки прививки от коронавируса получили 177 тыс. человек
10:50
Болдвин дал первое интервью после гибели украинского оператора Гатчинс
10:27
Экс-нардеп Парасюк стал отцом
10:01
Россия перебросила на Донбасс
Россия снова массированно перебрасывает войска на границы с Украиной, - Washington Post
09:39
Лидеры стран G20 договорились ввести глобальный налог на прибыль корпораций
09:22
В Йемене произошел теракт вблизи аэропорта, по меньшей мере 12 погибших
08:50
Партия Саакашвили проигрывает на мэрских выборах во всех крупнейших городах Грузии
08:28
В Украине за сутки зафиксировано 17 430 новых случаев коронавируса, 336 человек скончались
08:17
Байден призвал Меркель поддержать Украину и не разрешить России манипулировать газовым вопросом
07:49
Выборы Украина
В Черкасской и Херсонской областях 31 октября избирают народных депутатов, Харьков голосует за нового мэра
07:25
зона ООС
Сутки на фронте: российские окупанты 6 раз нарушили режим "тишины"
07:09
Украина перешла на зимнее время
2021, суббота
30 октября
22:51
Зеленський и Санду
Зеленский поговорил с Санду об энергетическом кризисе в Молдове
22:47
СБУ и правоохранители не допустят фальсификаций на выборах мэра Харькова, – волонтер
22:37
введения спецпропусков для пользования общественным транспортом
Кличко рассказал, как в Киеве будет работать транспорт после перехода в "красную зону"
22:16
В Грузии экзитполы показывают противоположные результаты на выборах
21:50
Украина выборы
В ЦИКе объяснили, почему на выборах 31 октября нельзя голосовать по электронному паспорту
21:33
"Верес" сыграл вничью с "Ингульцем" в УПЛ
21:19
Microsoft
Microsoft отобрала у Apple звание самой дорогой компании мира
20:46
Виталий Кличко
Владимир Александрович начинает нервничать: Кличко ответил на вопрос о президентских амбициях
20:20
призывники
"Дия" позволит мужчинам менять место регистрации без похода в военкомат, - Федоров
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV