Мусорный террор: парки и города становятся свалками. Расследование

Журналисты телеканала Еспресо.TV выяснили ситуацию относительно нового предприятия по утилизации опасных отходов в городке Белая Криница. Об этом говорится в программе "Вечер с Николаем Княжицким".



Ситуация с мусором в Украине – самая плохая в Европе. 5,5 тысячи официальных свалок и полигонов - более 25 тысяч нелегальных. Кроме того, в Украине практически отсутствует переработка и сортировка: 95% бытовых отходов идут на полигон и там захорониваются. Однако иногда места отведенные для переработки мусора решают устроить в парках или посреди городков. Несколько недель бьют тревогу жители поселка Белая Криница: люди узнали, что местные депутаты планируют запустить здесь предприятие по хранению и утилизации опасных отходов.



"Я первой поняла важность этой ситуации, когда увидела на остановке анонимное сообщение о том, что здесь планируется деятельность предприятия по утилизации отходов. Там будут и люминесцентные лампы, и ртутные батарейки, и отходы нефтепродуктов, там и тара из-под одоранта", - поделилась Анна Козак, местная активистка.



Еще одна местная активистка Александра Решетник рассказала, что сама территория п.г.т. Белая Криница интересен с точки зрения экологии, поскольку здесь очень высоко расположены грунтовые воды, кроме того, здесь есть пласт торфа, который является естественным фильтром, позволяющим пить чистую колодезную воду. По словам активистки, мусороперерабатывающее предприятие может очень сильно повлиять на качество жизни жителей Белой Криницы.



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Возмущением ситуация не завершилась: активистки начали собирать подписи у односельчан под обращением в профильное Министерство: сейчас же их более 400. Самая большая проблема, уверяют местные, что территория бывшего стеклозавода, где частники хотят работать, расположена в центре Белой Криницы, а в нескольких метрах - магазин, частные помещения, рядом – детский сад. Больше того, как говорят активисты, сначала должны были состояться общественные слушания, которые, де-факто, никто не проводил.



"Хотя в отчете в Министерство экологии есть фото, где развешиваются объявления о будущей деятельности такого предприятия, однако де-факто никто из жителей их не видел. Когда мы начали смотреть документы, что здесь планируется делать, то на сайте Минэкологии увидели, что уже полным ходом идет разработка документов по лицензии. Самое главное - там указано, что от общественности не было никаких замечаний или жалоб", - возмущается Анна Козак.

Глава Городокской ОТГ, в которую входит Белая Криница, к жителям поселка присоединилась только по телефону и на словах заверила, что никакого вредного предприятия здесь не будет."Повторяю еще раз: там ничего не будет. Если даже будет лицензия, все равно никакой деятельности осуществляться не будет", - заверила глава Городокской ОТГ Наталья Дембицкая.Помещение бывшего стеклозавода принадлежит компании "Белостекло", а сама компания - двум депутатам здешней Городокской ОТГ, Юрию Сычевскому и Игорю Прищепо. Тот же Игорь Прищепо является основным бенефициаром компании "Экоренсинг", которая, по сути, собирается здесь вести деятельность связанную с опасными веществами.По телефону Игорь Прищепо рассказал, что руководство ОТГ попросило его перерегистрировать сюда свой бизнес, чтобы налогами наполнять местную казну. Перерегистрация лицензионного состава предусматривает прохождение определенной процедуры под наблюдением Министерства окружающей среды, в том числе проведения оценки воздействия на окружающую среду. На самом деле планируют здесь заниматься только резкой автомобильных шин и разборкой аккумуляторных батарей для автомобилей и переливанием масел через специальный фильтр.Две недели назад появились активисты, которые начали распространять ложную информацию, а именно, что на территории данного объекта будут обезвреживаться токсичные, химические отходы. Однако никакой термической обработки, никакого обращения с опасными другими отходами, их переработки и утилизации на территории данного населенного пункта происходить не будет", - отметил Игорь Прищепо, совладелец ООО "Экоренсинг", депутат Городокской ОТГ.Отвечая на запрос журналистов, в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины направили ответ, что действительно перерегистрация такой компании предполагает согласие общества. Однако на время пандемии общественные слушания не должны проходить. Жители могут обратиться с запросом в свою ОТГ или в Министерство - тогда ситуацию будут выяснять.Мы же не можем делать выводы о целесообразности или нецелесообразности функционирования такого предприятия в городке Белая Криница. Только надеемся, что в профильном Министерстве теперь более тщательно изучат этот вопрос, услышат все стороны и примут взвешенное решение.