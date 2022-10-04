Мурашов в дальнейшем не будет исполнять обязанности гендиректора Запорожской АЭС, – МАГАТЭ
Похищенный российскими оккупантами, а впоследствии освобожден генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов сейчас находится на подконтрольной Украине территории и больше не продолжит работу на ЗАЭС.
Об этом отмечают на сайте МАГАТЭ.
"В настоящее время господин Мурашов находится со своей семьей и не будет продолжать работу на Запорожской АЭС. Кто займет его место, непонятно", – говорится в сообщении.
В МАГАТЭ добавили, что на этой неделе гендиректор организации Рафаэля Мариано Гросси отправится в Киев, а затем в Москву, чтобы продолжить консультации по скорейшему согласованию и созданию охранной зоны физической и ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.
- Российские оккупанты днем 30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.
- 3 октября Гросси сообщил, что Мурашова освободили из плена. Впоследствии эту информацию подтвердили в Энергоатоме, добавив, что оккупанты вернули его на подконтрольную Украине территорию.
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