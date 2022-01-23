Мураев ответил на обвинения со стороны Великобритании
Бывший народный депутат, владелец телеканала "Наш" и руководитель партии "Наши" Евгений Мураев отреагировал на заявление МИД Великобритании о том, что Кремль всерьез рассматривает его кандидатуру в качестве главы будущего оккупационного правительства Украины после вторжения России
Его комментарий приводит УНИАН .
"Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. В моей семье там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форина Офиса (британского МИД-ред.) это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного" правительства" - это вопрос к мистеру Бину", - указал он.
Напомним, британский Foreign Office обнародовал имена лиц, которых Кремль готов сделать марионеточными руководителями Украины в случае вооруженного вторжения в новых направлениях . Министерство опирается на собственные разведывательные данные.
Первым в этом списке идет Мураев. Далее названы Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Владимир Сивкович и Николай Азаров.
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"У некоторых из них контакты с офицерами российской разведки, которые сейчас участвуют в планировании нападения на Украину", - отмечается в заявлении.
За исключением Мураева, все они скрываются от украинского правосудия в Москве.
Все названные лица, включая Мураева, ранее были связаны с Партией регионов Виктора Януковича.
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