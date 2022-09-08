Муниципальные депутаты Петербурга приняли обращение в госдуму: требуют обвинить Путина в госизмене
Муниципальные депутаты из Петербурга решили потребовать от Госдумы решения обвинить Путина в госизмене из-за развязывания войны
Совет муниципального образования (МУ) "Смольнинское" в Петербурге решил призвать депутатов Госдумы предъявить обвинения в госизмене против президента России Владимира Путина, чтобы отстранить его от должности.
Об этом в твиттер сообщил депутат ГУ "Смольнинское" Дмитрий Палюга.
"Решение [направить запросы депутатам Госдумы] поддержало большинство присутствующих депутатов [МУ "Смольнинское"]", — заявил Палюга, не уточнив, сколько именно депутатов одобрили решение.
Он также изложил тексты решения и обращения, которые намерены направить депутатам Госдумы. В нем говорится, что в ходе войны погибают "молодые трудоспособные" граждане России, страдает российская экономика, НАТО расширяется на восток, а Украина получает новое вооружение (хотя Путин называл одной из целей вторжения "демилитаризацию" страны).
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