"Муниципальная няня": Кабмин увеличил компенсацию по уходу за ребенком до трех лет

Об этом сообщили на сайте Министерства социальной политики Украины.

Стало известно, что Постановлением Кабинета Министров от 30.12.2022 № 1474 "Некоторые вопросы социальной защиты детей и семьи" определено, что компенсация услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня" предоставляется в случае ухода за ребенком с инвалидностью или если один из родителей, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы.

В частности, правительство приняло решение об увеличении размера компенсации услуги с одного прожиточного минимума (а в случае ухода за детьми с инвалидностью с двух прожиточных минимумов на детей в возрасте до шести лет) до одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.

"Таким образом, семья на возмещение услуги няне сможет ежемесячно получать 6700 гривен вместо 2272 гривен", - говорится в сообщении.

30 мая 2018 года стало известно , что в Украине для новорожденных детей запланировали выдавать специальные беби-боксы с вещами для первых недель и появится "муниципальная няня".

С 1 января 2019 г. заработала услуга муниципальной няни.