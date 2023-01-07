"Муниципальная няня": Кабмин увеличил компенсацию по уходу за ребенком до трех лет
Правительство увеличило размер компенсации стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня" с 2272 грн до 6700 грн и изменило отдельные условия оказания услуги для обеспечения получения поддержки именно теми, кто в ней больше всего нуждается
Об этом сообщили на сайте Министерства социальной политики Украины.
Стало известно, что Постановлением Кабинета Министров от 30.12.2022 № 1474 "Некоторые вопросы социальной защиты детей и семьи" определено, что компенсация услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня" предоставляется в случае ухода за ребенком с инвалидностью или если один из родителей, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы.
В частности, правительство приняло решение об увеличении размера компенсации услуги с одного прожиточного минимума (а в случае ухода за детьми с инвалидностью с двух прожиточных минимумов на детей в возрасте до шести лет) до одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.
"Таким образом, семья на возмещение услуги няне сможет ежемесячно получать 6700 гривен вместо 2272 гривен", - говорится в сообщении.
- 30 мая 2018 года стало известно , что в Украине для новорожденных детей запланировали выдавать специальные беби-боксы с вещами для первых недель и появится "муниципальная няня".
- С 1 января 2019 г. заработала услуга муниципальной няни.
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