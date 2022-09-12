Об этом сообщила мундепка Семеновского округа Петербурга Ксения Торстрем в твиттере.

"Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия президента В.В. Путина наносят ущерб будущему России и ее гражданам. Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ", - говорится в тексте петиции .

Также российская депутат призвала подписать других муниципальных депутатов эту петицию.

"Муниципальные депутаты из 18 разных округов Москвы, Петербурга и Колпино требуют отставки Путина. Текст петиции короткий, никого не "дискредитирует". Если вы мундеп и хотите присоединиться – добро пожаловать", - пишет Торстрем.

Напомним, депутаты муниципального округа в Петербурге 7 сентября обратились в Госдуму с предложением предъявить обвинения в госизмене против Путина – за то, что он развязал войну с Украиной, а плохо поступил в результате самой России.

Аналогичное обращение 9 сентября принял совет депутатов Ломоносовского муниципального округа в Москве. Они обратились к Владимиру Путину с просьбой о сложении полномочий президента РФ.

Почти все депутаты, проголосовавшие за обращение в госдуму о госсовете Путина, получили вызов в полицию , где они обвиняются в "дискредитации" власти.

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