Об этом сообщает телеграмм-канал "Сетевые свободы"

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел первую группу дел по ч.1 ст.20.3.3 КоАП в отношении муниципальных депутатов, поддержавших обращение в Госдуму с требованием освобождения от должности Владимира Путина.

"Наказания отмерены как в аптеке: Дмитрий Палюга оштрафован на 47 тыс. рублей, Никита Юферев - на 46 тыс., Анна Киселева, Иван Чеботарь и Дмитрий Балтруков - на 44 тыс. каждого", - говорится в сообщении.

Напомним, депутаты муниципального округа в Петербурге 7 сентября обратились в Госдуму с предложением предъявить обвинения в госизмене против Путина – за то, что он развязал войну с Украиной, а плохо поступил в результате самой России.

Аналогичное обращение 9 сентября принял совет депутатов Ломоносовского муниципального округа в Москве. Они обратились к Владимиру Путину с просьбой о сложении полномочий президента РФ.

Почти все депутаты, проголосовавшие за обращение в госдуму о госсовете Путина, получили вызов в полицию, где они обвиняются в "дискредитации" власти.

12 сентября муниципальные депутаты 18 округов Москвы и Петербурга подписали публичное обращение с требованием к российскому диктатору Владимиру Путину уйти в отставку.

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