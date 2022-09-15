Мундепов из Петербурга, требовавших обвинить Путина в госизмене, оштрафовали за дискредитацию
Пятерых депутатов МО "Смольнинское" оштрафовали на общую сумму 225 тысяч рублей
Об этом сообщает телеграмм-канал "Сетевые свободы"
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел первую группу дел по ч.1 ст.20.3.3 КоАП в отношении муниципальных депутатов, поддержавших обращение в Госдуму с требованием освобождения от должности Владимира Путина.
"Наказания отмерены как в аптеке: Дмитрий Палюга оштрафован на 47 тыс. рублей, Никита Юферев - на 46 тыс., Анна Киселева, Иван Чеботарь и Дмитрий Балтруков - на 44 тыс. каждого", - говорится в сообщении.
- Напомним, депутаты муниципального округа в Петербурге 7 сентября обратились в Госдуму с предложением предъявить обвинения в госизмене против Путина – за то, что он развязал войну с Украиной, а плохо поступил в результате самой России.
- Аналогичное обращение 9 сентября принял совет депутатов Ломоносовского муниципального округа в Москве. Они обратились к Владимиру Путину с просьбой о сложении полномочий президента РФ.
- Почти все депутаты, проголосовавшие за обращение в госдуму о госсовете Путина, получили вызов в полицию, где они обвиняются в "дискредитации" власти.
- 12 сентября муниципальные депутаты 18 округов Москвы и Петербурга подписали публичное обращение с требованием к российскому диктатору Владимиру Путину уйти в отставку.
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