Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Точно известно о мультитесте то, что он будет самым жестким за все 15 лет проведения тестирования. Предлагается четыре задания профильного уровня по математике, где вообще нет ответов, их нужно будет писать вручную. Шесть профильных заданий по физике, шесть таких по химии, также предлагают по английскому языку по всем 32 задачам вручную писать ответы, устанавливать соответствия – это все небо и земля, сравнивая с тем, каким был мультитест в 2022 году. Так же есть усложнения с историей, вместо 100 обещанных лет нужно будет знать период в четыре сотни лет ", – рассказал эксперт по образовательным вопросам.

Александр Кондратюк отметил, что будет установлен предел не сдачи экзамена - это минимальный балл на уровне 130.

"Если говорить откровенно, то никакой привязки школы к мультитесту не существует. Об обязательности предмета истории в тестировании, то удивительно, что в стране, где идет война, предлагают сделать историю необязательным предметом. Но если кто-то принял факт, что будет только три предмета, то это все еще не так. Всем понятно, когда будет рассматриваться новый перечень предметов для мультитеста в Верховной Раде, то с большой вероятностью, историю снова сделают обязательным предметом. А эти три предмета, которые я описал, значительно жестче, потому что имеют профильные задания с открытыми ответами и 2 минуты на каждый вопрос, а это в 4 раза меньше, чем на ВНО. В этом году сложность будет серьезная, что приведет к гораздо худшим баллам по сравнению с прошлыми годами", - прокомментировал Кондратюк.

22 ноября 2022 года в Минобразования заявили, что ВНО-2023 провести невозможно, и объявили об альтернативном варианте поступления в вуз.

20 января министр образования и науки Сергей Шкарлет сказал, что вместо ВНО украинские абитуриенты в этом году будут сдавать мультипредметный тест, в котором не будет истории.

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