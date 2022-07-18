Мультипредметное тестирование для всех абитуриентов будет начинаться по киевскому времени, - образовательный омбудсмен
Сергей Горбачев, образовательный омбудсмен Украины, разъяснил, что по регламенту проведения НМТ тестирование проходит в компьютерном формате, но при условии личного присутствия поступающего
Об этом говорится в эфире Еспресо.
Образовательный омбудсмен Украины рассказал о важных аспектах проведения национального мультипредметного теста (НМТ) для украинских выпускников.
"Будет только один тест. Поступающий будет сдавать экзамен по трем предметам: украинский язык, математика, история Украины. Во время проведения теста выпускник сам выбирает, какое время уделить тому или иному из трех предметов, понимая, что каждый из этих предметов имеет разный вес в зависимости от специальности высшего учебного заведения", - объяснил образовательный омбудсмен.
Сергей Горбачев отметил, что по условиям проведения НМТ центр тестирования должен быть оборудован укрытием. Есть жесткий регламент проведения тестирования, который проходит в компьютерном формате, но при условии личного присутствия абитуриента.
"Если поступающий сдает тест на территории, подконтрольной украинским властям, и находится далеко от боевых действий, то он имеет абсолютные равные права по регламенту НМТ . Если абитуриент находится близко к зоне боевых действий, то там также будет возможность принять участие в НМТ . А вот на оккупированных территориях мы не можем обеспечить прохождение тестирования.Те, кто находится за границей Украины, имеют возможность пройти тестирование во многих странах Европы в основную сессию, а в дополнительную сессию, в августе, можно будет пройти тест в других странах, в том числе и в США и Канаде", - добавил образовательный омбудсмен.
Горбачев отметил, что начало тестирования проходит по киевскому времени.
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