Мультипредметное тестирование для всех абитуриентов будет начинаться по киевскому времени, - образовательный омбудсмен

Об этом говорится в эфире Еспресо.



Образовательный омбудсмен Украины рассказал о важных аспектах проведения национального мультипредметного теста (НМТ) для украинских выпускников.

"Будет только один тест. Поступающий будет сдавать экзамен по трем предметам: украинский язык, математика, история Украины. Во время проведения теста выпускник сам выбирает, какое время уделить тому или иному из трех предметов, понимая, что каждый из этих предметов имеет разный вес в зависимости от специальности высшего учебного заведения", - объяснил образовательный омбудсмен.



Сергей Горбачев отметил, что по условиям проведения НМТ центр тестирования должен быть оборудован укрытием. Есть жесткий регламент проведения тестирования, который проходит в компьютерном формате, но при условии личного присутствия абитуриента.



"Если поступающий сдает тест на территории, подконтрольной украинским властям, и находится далеко от боевых действий, то он имеет абсолютные равные права по регламенту НМТ . Если абитуриент находится близко к зоне боевых действий, то там также будет возможность принять участие в НМТ . А вот на оккупированных территориях мы не можем обеспечить прохождение тестирования.Те, кто находится за границей Украины, имеют возможность пройти тестирование во многих странах Европы в основную сессию, а в дополнительную сессию, в августе, можно будет пройти тест в других странах, в том числе и в США и Канаде", - добавил образовательный омбудсмен.



Горбачев отметил, что начало тестирования проходит по киевскому времени.

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