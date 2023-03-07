Об этом информирует пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.

"За первый прокатный уикенд мультфильм "Мавка. Лесная песня "просмотрело 189 048 зрителей, а кассовые сборы составили 24 903 241 грн", - говорится в сообщении.

Анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Агентства США по международному развитию (USAID). Кинотеатральную дистрибуцию осуществляет FILM.UA Distribution и "Киномания".

В то же время, в Госкино отмечают, что показы в Украине продолжаются, а также призывают посещать сеансы мультфильма всей семьей.