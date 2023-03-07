Мультик "Мавка. Лесная песня" за первый уикенд проката собрал почти 25 млн грн
Кассовые сборы мультфильма "Мавка. Лесная песня" за первый прокатный уикенд составили 24,9 млн грн, его посмотрели почти 190 тысяч зрителей
Об этом информирует пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.
"За первый прокатный уикенд мультфильм "Мавка. Лесная песня "просмотрело 189 048 зрителей, а кассовые сборы составили 24 903 241 грн", - говорится в сообщении.
Анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Агентства США по международному развитию (USAID). Кинотеатральную дистрибуцию осуществляет FILM.UA Distribution и "Киномания".
В то же время, в Госкино отмечают, что показы в Украине продолжаются, а также призывают посещать сеансы мультфильма всей семьей.
- Как сообщалось, анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" вышел в широкий национальный прокат 2 марта.
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