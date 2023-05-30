Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по кино в facebook.

"По результатам тринадцатой недели в национальном прокате кассовые сборы мультфильма "Мавка. Лесная песня" составляют 148 763 970 грн. Количество проданных билетов - 1 184 351", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Польше стартует кинопрокат украиноязычной версии анимации "Мавка. Лесная песня".

Показы мультфильма начнутся 1 июня 2023 г.

"Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej / Посольство Украины в Польше стало почетным партнером показов "Мавка. Лесная песня "на украинском языке, которые состоятся в июне и июле в кинотеатрах Варшавы, Вроцлава, Гданьска, Гдыни, Щецина, Познани, Жешува и других городов", - говорится в сообщении.

Премьера мультфильма на польском языке состоится 4 августа 2023 года, а роль главной героини озвучит Роксана Венгель.