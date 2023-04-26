Мультфильм "Мавка. Лесная песня" покажут на украинском языке в США и Канаде
В мае на больших экранах Америки и Канады выйдет анимационная лента "Мавка. Лесная песня". Мультфильм будут транслировать на украинском языке
Об этом передает Государственное агентство Украины по вопросам кино сообщило в фейсбуке .
Стартуют показы в Нью-Йорке: 13 мая – в Cinema Village, 14 мая – в The Marlene Meyerson JCC Manhattan.
Также американцы и гости смогут увидеть фильм:
- 20 мая - Сан-Диего, Landmark's Hillcrest Cinemas
- 24 мая – Чикаго, Landmark's Century Theater
- 24 мая – Вашингтон, Landmark Bethesda Row
- 29 мая – Майами, Savor Cinema
- 1 июля – Филадельфия, Landmark's Ritz Five
- 4 июля – Чикаго, Elk Grove Classic Cinemas
- Лос-Анджелес – подробности вскоре
В Канаде показы "Мавки" запланированы на:
- 20 мая – Ванкувер, Rio
- 27 мая – Виктория, Vic Theatre
- 27 мая – Торонто, Film.CA
- 27 мая – Монреаль, Cinematique
- 28 мая – Питт-Медовс, Hollywood 3
О старте кинотеатрального проката мультфильма на английском будет сообщено отдельно. Также премьера "Мавки" состоится на диджитале платформах на территориях этих стран.
Справка . Анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Агентства США по международному развитию (USAID).
Кинотеатральную дистрибуцию в Украине осуществляют FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution. Генеральным медиапартнером проекта выступает канал "1+1".
- Анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" вышел в широкий национальный прокат 2 марта. Кассовое собрание мультфильма "Мавка. Лесная песня" за первый прокатный уикенд составило 24,9 млн грн, его посмотрели почти 190 тысяч зрителей.
- На вторую неделю проката в Украине лента обошла "Аватар 2" по количеству проданных билетов. Также стало известно, что мультик покажут более чем в 80 странах мира.
- Впоследствии стало известно, что "Мавка" стала самым кассовым в Украине фильмом во времена независимости.
- Также фильм стал лидером просмотров во Франции.
- В Германии с 27 апреля начнется показ украиноязычной версии мультфильма "Мавка. Лесная песня" в кинотеатрах, трансляция анимации пройдет с немецкими субтитрами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.52
Покупка 37.52Продажа 38.16
-
EUR
Покупка 41.01Продажа 41.95
- Актуальное
- Важное