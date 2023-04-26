Об этом передает Государственное агентство Украины по вопросам кино сообщило в фейсбуке .

Стартуют показы в Нью-Йорке: 13 мая – в Cinema Village, 14 мая – в The Marlene Meyerson JCC Manhattan.

Также американцы и гости смогут увидеть фильм:

20 мая - Сан-Диего, Landmark's Hillcrest Cinemas

24 мая – Чикаго, Landmark's Century Theater

24 мая – Вашингтон, Landmark Bethesda Row

29 мая – Майами, Savor Cinema

1 июля – Филадельфия, Landmark's Ritz Five

4 июля – Чикаго, Elk Grove Classic Cinemas

Лос-Анджелес – подробности вскоре

В Канаде показы "Мавки" запланированы на:

20 мая – Ванкувер, Rio

27 мая – Виктория, Vic Theatre

27 мая – Торонто, Film.CA

27 мая – Монреаль, Cinematique

28 мая – Питт-Медовс, Hollywood 3

О старте кинотеатрального проката мультфильма на английском будет сообщено отдельно. Также премьера "Мавки" состоится на диджитале платформах на территориях этих стран.

Справка . Анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Агентства США по международному развитию (USAID).

Кинотеатральную дистрибуцию в Украине осуществляют FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution. Генеральным медиапартнером проекта выступает канал "1+1".