Об этом сообщили на facebook-странице украинской анимации Mavka .

"Мы невероятно счастливы поделиться с вами большой новостью – наша команда завершила производство анимационного фильма "Мавка. Лесная песня"! Мультфильм финально принят и утвержден комиссией ГосКино Украины", – говорится в сообщении.

Команда проекта добавляет, что продолжала работать, несмотря на тяжелые условия, однако мультфильм все же не выйдет в прокат 29 декабря, как анонсировали ранее.

"Мы должны были выйти в прокат 29 декабря, и враг изменил планы всей страны и, в том числе и отечественного кинопроката. Но "Мавка" готова и с нетерпением ждет встречи со зрителями. Уже совсем скоро сообщим вам новую дату премьеры в Украине и мире и раскроем множество увлекательных тайн", – заверили создатели мультфильма.

Справочно. "Мавка. Лесная песня" (англ. Mavka. The Forest Song) – украинский ЗD-мультфильм по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" и образов народной мифологии.

В сентябре 2016 года одержал победу на 9-м конкурсе Госкино, в декабре того же года был подписан договор на производство мультфильма "Мавка. Лесная песня" в размере 25% начального бюджета, который на тот момент оценивался в 98,07 млн грн.

В 2020 году Совет государственной поддержки кинематографии одобрил увеличение бюджета проекта в 1,9 раза. По состоянию на июль 2021 года, общий бюджет мультфильма оценивался в 187 млн грн. Производство мультфильма частично финансируется Государственным агентством Украины по кино. Права на показ мультика приобрели уже более 20 стран.

В ноябре этого года персонажи украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня" появились в британском мультсериале "Hey Duggee" от BBC, чтобы поддержать малышей-беженцев из Украины

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