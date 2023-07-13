Он настолько настойчив и упрям, что в конце концов ему устраивают перфоменс, но в карету сажают его дочь. Всем интересно, как отреагирует мастер: бросится на спасение дочери или продолжит рисовать. И вот художник вдохновенно пытается уловить кистью жуткую сцену, где человек сгорает заживо. Любителям Инстаграмма не мешало бы прочитать этот рассказ.

Для меня перестал существовать культовый режиссер Андрей Тарковский, когда я узнала, что на съемках фильма "Андрей Рублев" сожгли живую корову.

А один фотограф получил премию Пулитцера за фотографию, на которой умирающую от голода африканскую девочку подстерегает гриф. Снял, сел в самолет и улетел. Пусть Красный Крест спасает, это не его дело.

Так же какие-то мерзавцы несколько дней снимали, как от голода и жажды умирает лев в пустыне. Обычный охотник, и тот добил бы животное, если бы не бросился его спасать. Искусство выше человечности? Для кого тогда оно творится?

Львовский художник в 90-х создавал инсталляцию, где в лужу с рыбами вливали нефть и те умирали на глазах зрителей. Когда мне рассказали об этом, художник тоже перестал для меня существовать, хотя мы были в дружеских отношениях.

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Наблюдая, как мэтры и не-мэтры ради славы и денег не гнушаются реальным насилием, другие посполитые пытаются им подражать. Теперь каждый может снимать фильмы и публиковать фотографии, которые увидят тысячи и десятки тысяч. Как отморозки, которые спаивают девушек и насилуют их на камеру. А сколько подростков кончают жизнь самоубийством из-за попавших в сеть интимных фото? Фильмы, где кровь искусственная, а насилие — имитация, воплощают в реальности, а их авторы спокойно пожимают плечами: мы творим искусство.

Утонченные натуры, считающие себя экспертами в культуре и даже философами, говорят, что нельзя привязывать произведение к личности художника. Искусство выше морали. Это все, на мой взгляд, достоевщина, и пока ее считают на Западе привилегией загадочной души, сами знаете, какого народа, никакие "диверсии", которые совершили дамы укрсучлита вместе с Оксаной Забужко и Марией Матиос, позволив перевести язык оккупанта на девятом году войны свои бессмертные опусы, не будут иметь желаемого эффекта.

Художник не имеет права быть безнравственным и беспринципным. Да еще тогда, когда московиты убивают украинских писателей, которын не сбежали от войны разглагольствовать о ней за границей. Никто не давал им права быть безответственными.

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Вчера я видела, как в парке к старому бомжу, кучкой тряпья лежавшему на траве, подошли трое откормленных парней-семнадцатилеток в белых футболках и сделали себе с ним селфи, о чем он не догадывался, потому что спал блаженным сном. Нет, они его не трогали, потому что вокруг было полно людей, но кто знает, может и оттузили бы, если бы парк был пуст. Просто хотелось показать контраст между грязным и чистым и добавить себе несколько подписчиков в Инстаграмме. Но грязными были они, а не тот бездомный человек. Грязными внутри. Потому что каждый человек имеет право на конфиденциальность.

Не знаю, в каком кругу ада окажутся те, кто не спас, не помог ближнему, но они будут терпеть меньшие муки, чем те, кто использовал чьи-то страдания ради славы или денег, и пошел дальше. На кофе или пиво. Недаром французы отказывались хоронить комедиантов на кладбище рядом с обычными людьми.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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