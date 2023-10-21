Мудрык забил шедевральный мяч, но "Челси" упустил победу над "Арсеналом" в АПЛ
В 9-м туре Английской Премьер-лиги "Челси" и "Арсенал" завершили лондонское дерби вничью
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший на "Стэмфорд Бридж", завершился со счетом 2:2. На 15-й минуте Коул Палмер реализовал пенальти и вывел "Челси" вперед".
Превосходство лондонцев на 48-й минуте удвоил Михаил Мудрык. Украинец нанес шедевральный удар с острого угла и из-за пределов штрафной. Вингер заметил, что голкипер "Арсенала" выбрал нелучшую позицию и забросил мяч в дальнюю стойку.
Фото: Getty Images
Однако на 66-й минуте тренерский штаб заменил Мудрыка, после этого игра "Челси" резко ухудшилась. Через 10 минут Деклан Райс сократил отставание "Арсенала", а уже на 84-й минуте Леон Троссар поставил точку во встрече - 2:2.
Александр Зинченко сыграл 45 минут и в первом тайме получил желтую карточку – за фол на Мудрыка.
В турнирной таблице "Арсенал" и "Манчестер Сити" делят 1-2 место у команд по 21 баллу.
"Челси" с 12 баллами только девятый.
АПЛ
9-й тур
21 октября
"Челси" - "Арсенал" 2:2
Голы: Палмер, 15 (пен.), Мудрык, 48 - Райс, 77, Троссард, 84
Фото: Getty Images
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