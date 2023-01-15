Мудрык за рекордную сумму перешел из "Шахтера" в "Челси"

Об этом сообщает "Челси" в Twitter.

В воскресенье, 15 января, Мудрык прошел в Лондоне медосмотр и подписал контракт с "Челси".

Официальный сайт "Шахтера" заявил , что украинский клуб получит за игрока 70 млн евро, еще 30 млн евро предусмотрено в качестве бонусов.

Михаил Мудрык стал самым дорогим украинским футболистом в истории. Ранее рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который в 2006 году перешел из итальянского "Милана" в "Челси" за 43,88 млн евро.

Михаил Мудрык также побил рекорд для трансферов клубов украинской премьер-лиги, принадлежавший бразильцу Фреду, который в 2018 году за 59 млн евро перешел из "Шахтера" в английский "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 22-летний Михаил Мудрык сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

На счету Мудрыка 8 матчей за сборную Украины.

"Челси" после 19 матчей имеет 26 очков и идет в чемпионате Англии 10-м. В 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы сыграют с дортмундской "Боруссией".

27 декабря "Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" насчет Михаила Мудрыка за 60 млн евро.

3 января сообщалось, что "Челси" и "Шахтер" ведут переговоры по трансферу украинского вингера.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb