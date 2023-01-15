Мудрык за рекордную сумму перешел из "Шахтера" в "Челси"
Футболист "Шахтера" Михаил Мудрык перешел в английский "Челси" и стал самым дорогим в истории украинским игроком
Об этом сообщает "Челси" в Twitter.
В воскресенье, 15 января, Мудрык прошел в Лондоне медосмотр и подписал контракт с "Челси".
Официальный сайт "Шахтера" заявил , что украинский клуб получит за игрока 70 млн евро, еще 30 млн евро предусмотрено в качестве бонусов.
Михаил Мудрык стал самым дорогим украинским футболистом в истории. Ранее рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который в 2006 году перешел из итальянского "Милана" в "Челси" за 43,88 млн евро.
Михаил Мудрык также побил рекорд для трансферов клубов украинской премьер-лиги, принадлежавший бразильцу Фреду, который в 2018 году за 59 млн евро перешел из "Шахтера" в английский "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне 22-летний Михаил Мудрык сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.
На счету Мудрыка 8 матчей за сборную Украины.
"Челси" после 19 матчей имеет 26 очков и идет в чемпионате Англии 10-м. В 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы сыграют с дортмундской "Боруссией".
- 27 декабря "Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" насчет Михаила Мудрыка за 60 млн евро.
- 3 января сообщалось, что "Челси" и "Шахтер" ведут переговоры по трансферу украинского вингера.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 41.97Продажа 43
- Актуальное
- Важное