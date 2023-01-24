Об этом сообщает Opta в Twitter.

Во время матча против "Ливерпуля" (0:0), который был для Мудрыка первым за лондонцев, украинец развил скорость 36,63 км/ч. Она стала рекордной в английской премьер-лиге в нынешнем сезоне.

Михаил Мудрык перешел в "Челси" из "Шахтера" и стал самым дорогим украинским футболистом в истории. Ранее рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который в 2006 году перешел из итальянского "Милана" в "Челси" за 43,88 млн евро.

Мудрык также побил рекорд для трансферов клубов украинской премьер-лиги, принадлежавший бразильцу Фреду, который в 2018 году за 59 млн евро перешел из "Шахтера" в английский "Манчестер Юнайтед".

У "Челси" 29 очков и идет в чемпионате Англии на 10-й позиции.

15 января Михаил Мудрык перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом.

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