Мудрык попал в стартовый состав "Челси" на матч с "Вест Хэмом"
Украинский футболист Михаил Мудрык выйдет в стартовом составе "Челси" на игру чемпионата Англии против "Вест Хэма"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Мудрык выйдет в стартовом составе лондонцев во второй раз подряд. Матч 23-го тура чемпионата Англии в Лондоне начнется в 14:30.
В общей сложности на счету украинского футболиста уже 3 игры за "Челси", в который он перешел в январе 2023 года за рекордные 100 млн евро.
Чемпионат Англии
23-й тур
11 февраля
"Вест Хэм" - "Челси"
- 21 января Мудрык впервые сыграл за "Челси" в матче чемпионата Англии против "Ливерпуля".
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