Об этом сообщает Еспресо.TV.

Мудрык выйдет в стартовом составе лондонцев во второй раз подряд. Матч 23-го тура чемпионата Англии в Лондоне начнется в 14:30.

В общей сложности на счету украинского футболиста уже 3 игры за "Челси", в который он перешел в январе 2023 года за рекордные 100 млн евро.

Чемпионат Англии

23-й тур

11 февраля

"Вест Хэм" - "Челси"