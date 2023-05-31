Мудрык попал в престижный рейтинг футболистов АПЛ
Украинский футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрык признан одним из самых быстрых игроков АПЛ
Об этом сообщает Opta.
Статистический портал Opta опубликовал пятерку самых быстрых игроков Английской Премьер-лиги в сезоне 2022/23. Лидером стал защитник "Манчестер Сити" Кайл Волкер с показателем 37,31 км/ч.
В престижном рейтинге также находится Михаил Мудрык. Скорость украинского полузащитника "Челси" – 36,63 км/ч.
Топ-5 самых быстрых футболистов АПЛ:
1. Кайл Волкер ("Манчестер Сити") – 37,31 км/ч
2. Бреннан Джонсон ("Ноттингем Форест") – 36,70 км/ч
3. Михаил Мудрык ("Челси") – 36,63 км/ч
4. Энтони Гордон ("Эвертон"/"Ньюкасл") - 36,61 км/ч
5. Дарвин Нуньес ("Ливерпуль") – 36,53 км/ч
- 14 мая стало известно, что новым главным тренером "Челси" станет Маурисио Почеттино .
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