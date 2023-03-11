Мудрык отдал первый ассист за "Челси" и приобщился к победе над "Лестером" в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Челси" над "Лестером" со счетом 3:1. Михаил Мудрык вышел в стартовом составе и на 78-й минуте головой отдал результативную передачу на Матео Ковачича – это первый ассист украинца в лондонской команде.

Мудрык и забил сегодня, но этот гол был отменен из-за офсайда. Украинец также начал голевую атаку, где отличился Жоау Феликс, но и этот гол был отменен.

В турнирной таблице "Челси" занимает 10-е место и отстает от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.

Для Мудрыка сегодня был 7-й матч за "синих".

Английская Премьер-лига

27-й тур

11 марта

"Лестер" – "Челси" 1:3

Голы: Дака, 39 - Чилвелл, 11, Хаверц, 45+6, Ковачич, 78