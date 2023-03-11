Мудрык отдал первый ассист за "Челси" и приобщился к победе над "Лестером" в АПЛ
В 27-м туре Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" победил "Лестер"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Челси" над "Лестером" со счетом 3:1. Михаил Мудрык вышел в стартовом составе и на 78-й минуте головой отдал результативную передачу на Матео Ковачича – это первый ассист украинца в лондонской команде.
Мудрык и забил сегодня, но этот гол был отменен из-за офсайда. Украинец также начал голевую атаку, где отличился Жоау Феликс, но и этот гол был отменен.
В турнирной таблице "Челси" занимает 10-е место и отстает от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.
Для Мудрыка сегодня был 7-й матч за "синих".
Английская Премьер-лига
27-й тур
11 марта
"Лестер" – "Челси" 1:3
Голы: Дака, 39 - Чилвелл, 11, Хаверц, 45+6, Ковачич, 78
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.05
Покупка 38.05Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное