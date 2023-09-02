Мудрык не спас "Челси" от неожиданного поражения "Ноттингему" в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился поражением "Челси" со счетом 0:1. Единственный гол за "Ноттингем" забил Энтони Эланга, отличившийся на старте второго тайма, на 48-й минуте.

Украинец Михаил Мудрык появился на поле только в конце встречи. Маурисио Почеттино выпустил вингера на 77-й минуте, но спасти игру уже не сумел.

В турнирной таблице АПЛ лондонский "Челси" занимает всего 11 позицию. "Синие" набрали всего 4 балла за 4 матча. Это уже второе поражение в этом сезоне.

Английская Премьер-лига

4-й тур

2 сентября

"Челси" - "Ноттингем" 0:1

Гол : Эланга, 48

Выступления Михаила Мудрыка за "Челси"

С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 19 матчей и отдал 2 результативных передачи. В новом сезоне 22-летний украинец еще не отличился результативными действиями.

"Челси" завершил прошлый сезон АПЛ на 12-й позиции. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до четвертьфинала.