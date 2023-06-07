Мудрик эффектно ответил русскоязычному хейтеру
Украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик не в восторге, когда с ним общаются на русском
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В комментариях под сообщением Михаила Мудрика на украинца наехал русскоязычный подписчик. Хейтер спросил игрока "Челси", когда он забьет гол.
Сообщение было на русском языке, на что футболист ответил: "на украинском".
С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 17 матчей и отдал 2 ассиста.
Сезон в АПЛ завершен. "Челси" финишировал на 12-й позиции.
- 31 мая украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик был признан одним из самых быстрых игроков АПЛ.
- 2 июня Мудрик написал письмо и поблагодарил фанатов, которые сейчас его поддерживают.
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