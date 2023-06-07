Мудрик эффектно ответил русскоязычному хейтеру

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В комментариях под сообщением Михаила Мудрика на украинца наехал русскоязычный подписчик. Хейтер спросил игрока "Челси", когда он забьет гол.

Сообщение было на русском языке, на что футболист ответил: "на украинском".

С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 17 матчей и отдал 2 ассиста.

Сезон в АПЛ завершен. "Челси" финишировал на 12-й позиции.