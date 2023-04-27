Когда зимой этого года Михаил Мудрик переходил из "Шахтера" в "Челси", мы не ожидали, что украинец сразу станет топ-игроком АПЛ. Безусловно, вингер пока не готов к темпу, стилю и физическим требованиям английского футбола. Ему нужно время на адаптацию. И даже 2 ассиста в 10 матчах — это вполне хороший результат в таком "Челси".

Михаил Мудрик

Как бы удивительно это не звучало, но Мудрик попал в команду, совершенно не умеющую играть в футбол. Да, здесь есть чемпионы мира Канте и Энцо Фернандес, победители ЛЧ Хаверц, Джеймс и Маунт, такие опытные игроки как Т. Силва, Аспиликуэта, Обамеянг. Но если не смотреть в прошлое, каковы результаты "Челси" в этом году?

Бессмысленная трансферная политика, хаос в руководстве и тренерские ротации привели к тому, что сейчас "Челси" ближе к зоне вылета, чем к еврокубкам. Инсайдеры рассказывают, что в команде также нет единства. Это не коллектив, не футбольная семья, а просто большая группа игроков, которым не посчастливилось оказаться в одной команде одновременно.

Бессмысленная трансферная политика, хаос в руководстве и тренерские ротации привели к тому, что сейчас "Челси" ближе к зоне вылета, чем к еврокубкам. Инсайдеры рассказывают, что в команде также нет единства. Это не коллектив, не футбольная семья, а просто огромная группа игроков, которым не посчастливилось оказаться в одной команде одновременно

Последний раз "Челси" выигрывал 13 марта. В апреле, за 7 матчей, они забили один гол, к слову ассист тогда отдал Мудрик. Смешно, но таковы результаты команды, которая в этом сезоне потратила на трансферы более 500 млн евро, и в итоге сменила трех тренеров.

Летом "Челси" гарантированно будет ждать новый тренер, тактическая перестройка и чистка состава. Кого-то продадут, кого отправят в аренду, с кем-то не продлят контракт, а кого-то все же оставят в команде. Также придут новые футболисты. А какая судьба будет у Мудрика?

До конца сезона "Челси" сыграет против "Арсенала", "Борнмута", "Ноттингема", "Манчестер Сити", "Ньюкасла" и "Ман Юнайтед". Среди этих команд в первой части АПЛ "Челси" побеждал только в матче с "Борнмутом".

Так какие же шансы на то, что сейчас, в худшей форме, чем осенью, лондонцы смогут завоевать хотя бы 4 балла? А если они дальше не будут забивать и просто проиграют все матчи?

Сейчас в зоне вылета 10 очков. И риск вылететь в Чемпионшип – это не шутки, а реальность, если футболисты "Челси" не одумаются.

Так что делать Мудрику летом? Бежать? Остаться? Может лучше уйти в аренду?

Специально для Еспресо

Об авторе. Влад Дидусь, спортивный обозреватель Еспресо.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.