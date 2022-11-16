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Главная Спорт Мудрик заявил, что "Шахтер" ставит шлагбаум для его трансфера в Европу

Мудрик заявил, что "Шахтер" ставит шлагбаум для его трансфера в Европу

16 ноября, 2022 среда
17:37
Спорт

Лидер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик уверен, что финансовые запросы "горняков" в 100 млн евро нереалистичны, и ставят "шлагбаум" для его трансфера в топ-чемпионат

Об этом сообщает SportArena.

Интервью гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина, где он заявил, что Мудрик стоит 100 млн евро, ранили мечту украинца о переходе в европейский топ-чемпионат.

"Я со всем уважением отношусь к УПЛ, но у каждого футболиста есть мечта, играть в топ-клубе и в топ-лиге – я не исключение. Я на 100% уверен, что из чемпионата Украины вряд ли купят игрока за 100 млн. Прочитав интервью гендиректора, не скрою, был очень расстроен. Сумма в 100 млн ставит шлагбаум для моего перехода в топ-чемпионат, о котором я так мечтал. Не могу сказать, что моя мечта убита, но ранена – это точно.Однако я профессионал, у нас осталось несколько сложных игр в чемпионате, в которых мы обязаны побеждать, и я приложу для этого максимум усилий", - заявил Мудрик.

В нынешнем сезоне 21-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 16 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

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