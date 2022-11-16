Мудрик заявил, что "Шахтер" ставит шлагбаум для его трансфера в Европу
Лидер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик уверен, что финансовые запросы "горняков" в 100 млн евро нереалистичны, и ставят "шлагбаум" для его трансфера в топ-чемпионат
Об этом сообщает SportArena.
Интервью гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина, где он заявил, что Мудрик стоит 100 млн евро, ранили мечту украинца о переходе в европейский топ-чемпионат.
"Я со всем уважением отношусь к УПЛ, но у каждого футболиста есть мечта, играть в топ-клубе и в топ-лиге – я не исключение. Я на 100% уверен, что из чемпионата Украины вряд ли купят игрока за 100 млн. Прочитав интервью гендиректора, не скрою, был очень расстроен. Сумма в 100 млн ставит шлагбаум для моего перехода в топ-чемпионат, о котором я так мечтал. Не могу сказать, что моя мечта убита, но ранена – это точно.Однако я профессионал, у нас осталось несколько сложных игр в чемпионате, в которых мы обязаны побеждать, и я приложу для этого максимум усилий", - заявил Мудрик.
В нынешнем сезоне 21-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 16 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.
- 11 ноября сообщалось, что английский "Арсенал" предложил за Мудрика 60 млн евро.
- В интервью Владе Седан Михаил Мудрик заявил, что хотел бы перейти в европейский клуб уже зимой.
- Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин убежден, что клубу удастся продать Мудрика за 100 млн евро.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.39
- Актуальное
- Важное