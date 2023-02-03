Мудрик впервые сыграл за "Челси" в стартовом составе. Команда не победила

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч между лондонскими клубами закончился вничью – 0:0. На двоих "Челси" и "Фулхэм" нанесли менее 10 ударов в створ ворот.

Украинец Михаил Мудрик вышел в стартовом составе, однако ничем ярким не запомнился и на второй тайм уже не вышел.

В турнирной таблице АПЛ "Челси" занимает 9 место с 30 баллами и отстает от зоны ЛЧ на 9 очков.

"Фулхэм" - шестой - 32 набранных пункта.

Английская Премьер-лига

22-й тур

3 февраля

"Челси" - "Фулхэм" 0:0



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