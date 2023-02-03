Мудрик впервые сыграл за "Челси" в стартовом составе. Команда не победила
В 22-м туре чемпионата Англии по футболу "Челси" сыграл вничью против "Фулхема"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч между лондонскими клубами закончился вничью – 0:0. На двоих "Челси" и "Фулхэм" нанесли менее 10 ударов в створ ворот.
Украинец Михаил Мудрик вышел в стартовом составе, однако ничем ярким не запомнился и на второй тайм уже не вышел.
В турнирной таблице АПЛ "Челси" занимает 9 место с 30 баллами и отстает от зоны ЛЧ на 9 очков.
"Фулхэм" - шестой - 32 набранных пункта.
Английская Премьер-лига
22-й тур
3 февраля
"Челси" - "Фулхэм" 0:0
Фото - Getty Images
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15 января Михаил Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом. На вингера до последнего претендовал "Арсенал".
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21 января Мудрик впервые сыграл за "Челси" в матче чемпионата Англии против "Ливерпуля".
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