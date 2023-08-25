Мудрик травмировался и пропустит ближайший матч "Челси"

Об этом сообщает футбольный корреспондент Низаар Кинссел.

"У Мудрика небольшая травма, он выбыл на несколько дней. Завтра его не будет. Я очень разочарован, потому что это игрок, на которого мы надеемся", – сказал главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино.

В пятницу, 25 августа, лондонский "Челси" сыграет против "Лутон Таун" в 3 туре Английской Премьер-лиги. Начало в 22:00.

Результаты Михаила Мудрика в "Челси"

С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 19 матчей и отдал 2 ассиста. В этом сезоне 22-летний украинец еще не отличился результативными действиями.

"Челси" завершил прошлый сезон АПЛ на 12-й позиции. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до четвертьфинала.