Мудрик травмировался и пропустит ближайший матч "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что полузащитник Михаил Мудрик пропустит матч 3-го тура АПЛ против "Лутона"
Об этом сообщает футбольный корреспондент Низаар Кинссел.
"У Мудрика небольшая травма, он выбыл на несколько дней. Завтра его не будет. Я очень разочарован, потому что это игрок, на которого мы надеемся", – сказал главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино.
В пятницу, 25 августа, лондонский "Челси" сыграет против "Лутон Таун" в 3 туре Английской Премьер-лиги. Начало в 22:00.
Результаты Михаила Мудрика в "Челси"
С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 19 матчей и отдал 2 ассиста. В этом сезоне 22-летний украинец еще не отличился результативными действиями.
"Челси" завершил прошлый сезон АПЛ на 12-й позиции. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до четвертьфинала.
- 31 мая украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик был признан одним из самых быстрых игроков АПЛ.
- 2 июня Мудрик написал письмо и поблагодарил фанатов, которые сейчас его поддерживают.
- УЕФА представил рейтинг самых быстрых игроков в прошлом сезоне Лиги чемпионов, где нашлось место для Мудрика.
- 8 августа Михаил Мудрик сменил игровой номер перед стартом нового сезона. Теперь украинец играет под десяткой.
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