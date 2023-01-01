Об этом сообщил инсайдер Николо Скиря в twitter.

По его информации, Мудрик договорился с лондонским клубом о контракте на 5 лет.

"Михаил Мудрик приближается к переходу из "Шахтера" в "Арсенал". Он уже согласовал личные условия с "пушками" по поводу 5-летнего контракта и хочет присоединиться к лондонцам. Продолжаются переговоры между двумя клубами, чтобы попытаться завершить соглашение", - написал Скира.

В нынешнем сезоне 21-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

За "Арсенал" выступает другой украинский футболист – Александр Зинченко. После 16 туров лондонцы лидируют в премьер-лиге и опережают ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 7 очков.

27 декабря "Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" по поводу Михаила Мудрика в 60 млн евро.

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