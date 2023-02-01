Мудрик рискует получить дисквалификацию через слово "ниггер"

Об этом сообщает The Athletic.

В Футбольную ассоциацию Англии попало видео из ТикТок-профиля Михаила Мудрика, где он подпевал треку "Freestyle" американского рэпера Lil Baby. В песне неоднократно повторяется слово "ниггер".

Интересно, что тикток был опубликован в июле 2022 года и собрал более 214 тыс. просмотров, однако сейчас ролик удален. Представители украинского футболиста извинились за видео.

Теперь Футбольная ассоциация Англии изучает ситуацию, после чего решит, как наказать Михаила Мудрика. В английском футболе уже были подобные случаи.

В этом году Марк Бола из "Мидлсбро" был наказан за гомофобный твит, опубликованный в 14-летнем возрасте. Футболист получил предупреждение и должен был пройти обучающий курс.

В 2021 году Джеррод Боуэн был наказан за расизм. Форвард также получил предупреждение и должен был пройти обучающий курс за использование слова "ниггер" в твите, когда ему было всего 15 лет.

А в 2016 году Андре Грей получил настоящую дисквалификацию за гомофобные комментарии в социальных сетях, хотя они были написаны в 2012-м. Форвард пропустил 4 матча, получил штраф в 25 тыс. фунтов и прошел учебный курс от Ассоциации.

15 января Михаил Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом. На вингера до последнего претендовал "Арсенал".

21 января Мудрик впервые сыграл за "Челси" в матче чемпионата Англии против "Ливерпуля".

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