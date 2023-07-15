Мудрик попал в престижный рейтинг футболистов Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный аккаунт Лиги чемпионов в твиттере.

Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис возглавил рейтинг самых быстрых игроков в прошлом сезоне ЛЧ.

На втором месте находится украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, отставший от канадца на 0,5 км/ч.

Топ-10 самых быстрых игроков Лиги чемпионов:

1. Альфонсо Дэвис ("Бавария") – 37,1 км/ч

2. Михаил Мудрик ("Шахтер"/"Челси") – 36,6 км/ч

3. Усман Дембеле ("Барселона") – 36,6 км/ч

4. Рафаэль Леау ("Милан") – 36,5 км/ч

5. Габриэль Верон ("Порту") - 36,4 км/ч

6. Федерико Вальверде ("Реал") – 36,3 км/ч

7. Нуну Тавареш ("Марсель") – 36,2 км/ч

8. Карим Адееми ("Боруссия" Дортмунд) – 36,1 км/ч

9. Мусса Диаби ("Байер") – 36,1 км/ч

10. Доминик Собослаи ("Лейпциг") – 35,9 км/ч

Результаты Михаила Мудрика в "Челси"

С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 17 матчей и отдал 2 ассиста.

"Челси" завершил сезон АПЛ на 12-й позиции. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до четвертьфинала.