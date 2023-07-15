Мудрик попал в престижный рейтинг футболистов Лиги чемпионов
УЕФА представил рейтинг самых быстрых игроков в прошлом сезоне Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный аккаунт Лиги чемпионов в твиттере.
Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис возглавил рейтинг самых быстрых игроков в прошлом сезоне ЛЧ.
На втором месте находится украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, отставший от канадца на 0,5 км/ч.
Топ-10 самых быстрых игроков Лиги чемпионов:
1. Альфонсо Дэвис ("Бавария") – 37,1 км/ч
2. Михаил Мудрик ("Шахтер"/"Челси") – 36,6 км/ч
3. Усман Дембеле ("Барселона") – 36,6 км/ч
4. Рафаэль Леау ("Милан") – 36,5 км/ч
5. Габриэль Верон ("Порту") - 36,4 км/ч
6. Федерико Вальверде ("Реал") – 36,3 км/ч
7. Нуну Тавареш ("Марсель") – 36,2 км/ч
8. Карим Адееми ("Боруссия" Дортмунд) – 36,1 км/ч
9. Мусса Диаби ("Байер") – 36,1 км/ч
10. Доминик Собослаи ("Лейпциг") – 35,9 км/ч
Результаты Михаила Мудрика в "Челси"
С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 17 матчей и отдал 2 ассиста.
"Челси" завершил сезон АПЛ на 12-й позиции. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до четвертьфинала.
- 31 мая украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик был признан одним из самых быстрых игроков АПЛ.
- 2 июня Мудрик написал письмо и поблагодарил фанатов, которые сейчас его поддерживают.
- 21 июня французский полузащитник Н'Голо Канте перешел из "Челси" в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.
- Немецкий форвард Кай Хаверц перешел из "Челси" в "Арсенал".
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