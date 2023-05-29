Об этом сообщает официальный сайт "Челси" .

Почеттино подписал с лондонцами контракт на два сезона с возможностью продления соглашения еще на год. Аргентинец приступит к работе с командой 1 июля.

Последним местом работы 51-летнего Почеттино был ПСЖ. Под его руководством парижане выиграли чемпионат Франции-2021/22 и завоевали в прошлом году кубок страны.

Также тренер возглавлял испанский "Эспаньол" и английские "Саутгемптон" и "Тоттенхэм".

"Челси" завершил сезон 2022/23 на 12-м месте в чемпионате Англии. На финише турнира лондонцев тренировал Фрэнк Лэмпард, который в качестве исполняющего обязанности заменил на этом посту Грэма Поттера.

За "Челси" выступает украинский футболист Михаил Мудрик.