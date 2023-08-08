Мудрик получил новый игровой номер в "Челси"

Об этом сообщает официальный сайт " Челси ".

В прошлом сезоне Михаил Мудрик выступал под 15-м номером. Однако уже в новом футбольном году украинец будет играть с десяткой на спине.

Отметим, что 10-й номер уволился после того, как Кристиан Пулишич покинул "Челси" и перешел в "Милан".

Результаты Михаила Мудрика в "Челси"

С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 17 матчей и отдал 2 ассиста.

"Челси" завершил сезон АПЛ на 12-й позиции. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до четвертьфинала.