Мудрик получил новый игровой номер в "Челси"
Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик сменил игровой номер перед стартом нового сезона
Об этом сообщает официальный сайт " Челси ".
В прошлом сезоне Михаил Мудрик выступал под 15-м номером. Однако уже в новом футбольном году украинец будет играть с десяткой на спине.
Отметим, что 10-й номер уволился после того, как Кристиан Пулишич покинул "Челси" и перешел в "Милан".
Результаты Михаила Мудрика в "Челси"
С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 17 матчей и отдал 2 ассиста.
"Челси" завершил сезон АПЛ на 12-й позиции. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до четвертьфинала.
- 31 мая украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик был признан одним из самых быстрых игроков АПЛ.
- 2 июня Мудрик написал письмо и поблагодарил фанатов, которые сейчас его поддерживают.
- УЕФА представил рейтинг самых быстрых игроков в прошлом сезоне Лиги чемпионов , где нашлось место для Мудрика.
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