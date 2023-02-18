Мудрик не спас "Челси" от позорного поражения "Саутгемптону" в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился поражением лондонского "Челси" со счётом 1:0. Единственный гол для "Саутгемптона" забил Джеймс Уорд-Праус, безупречно исполнивший штрафной удар в конце первого тайма.

На 64-й минуте украинец Михаил Мудрик появился на поле, но не спас "Челси" от поражения. Хотя на последних секундах у полузащитника и была возможность пробить по воротам после углового.

В турнирной таблице АПЛ "Саутгемптон" занимает последнюю позицию, для них это всего лишь пятая победа в этом сезоне.

Челси занимает 10 место и отстает от зоны Лиги чемпионов на 10 очков.

Английская Премьер-лига

24-й тур

18 февраля

"Челси" - "Саутгемптон" 0:1

Гол: Ворд-Праус, 45+1