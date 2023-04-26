Мудрик не спас "Челси" от поражения "Брентфорда" в АПЛ
В 33-м туре Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" уступил "Брентфторду"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился поражением "Челси" со счетом 0:2. За "Бренфторд" голами отличились Бриан Мбемо и забивший в собственные ворота Сезар Аспиликуэта.
Украинец Михаил Мудрик появился на поле во втором тайме. Вингер создал для "Челси" несколько острых моментов и выглядел едва ли не самым креативным игроком лондонцев, но спасти команду от поражения не смог.
В турнирной таблице АПЛ "Челси" занимает 11 позицию, в зону вылета всего 10 очков, а осталось сыграть еще 5 матчей.
"Брентфорд" занимает 9 позицию и отстает от еврокубковой зоны на 6 очков.
Английская Премьер-лига
33-й тур
26 апреля
"Челси" – "Брентфорд" 0:2
Голы: Аспиликуэта, 17 (авт.), Мбемо, 78
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