Мудрик написал письмо для болельщиков
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик поблагодарил фанатов, которые сейчас его поддерживают
Об этом Мудрик написал в инстаграмме.
"Я очень ценю вашу поддержку. И всегда буду ценить людей, которые не отворачиваются в темные времена. Потому что когда придут светлые времена, вы будете первыми, кому я скажу "спасибо". С божьей помощью все получится. Я даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь. А для тех, кто никогда не сдается, рано или поздно приходят светлые времена. С уважением, Михаил", - написал футболист на украинском и английском языках.
С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 17 матчей и отдал 2 ассиста.
Сезон в АПЛ завершен. "Челси" финишировал на 12-й позиции.
- 31 мая украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик был признан одним из самых быстрых игроков АПЛ.
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