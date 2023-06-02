Об этом Мудрик написал в инстаграмме.

"Я очень ценю вашу поддержку. И всегда буду ценить людей, которые не отворачиваются в темные времена. Потому что когда придут светлые времена, вы будете первыми, кому я скажу "спасибо". С божьей помощью все получится. Я даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь. А для тех, кто никогда не сдается, рано или поздно приходят светлые времена. С уважением, Михаил", - написал футболист на украинском и английском языках.

С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 17 матчей и отдал 2 ассиста.

Сезон в АПЛ завершен. "Челси" финишировал на 12-й позиции.