Мудрик будет зарабатывать в "Арсенале" более 5 млн евро в год, - инсайдер
Лидер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик уже договорился о контракте с лондонским "Арсеналом"
Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.
По информации источника, Мудрик находится в одном шаге от трансфера в "Арсенал". Украинец уже договорился с лондонцами о 5-летнем контракте. Зарплата полузащитника составит 5,5 млн. евро в год.
В нынешнем сезоне 22-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.
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Transfermakt оценивает Мудрика в 40 млн евро – это самый высокий показатель в истории УПЛ.
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27 декабря "Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" по поводу Михаила Мудрика в 60 млн евро.
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1 января футболист "Шахтера" Михаил Мудрик согласовал условия личного контракта с английским "Арсеналом".
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3 января сообщалось, что "Челси" и "Шахтер" проведут переговоры по трансферу вингера Михаила Мудрика.
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