Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, Мудрик находится в одном шаге от трансфера в "Арсенал". Украинец уже договорился с лондонцами о 5-летнем контракте. Зарплата полузащитника составит 5,5 млн. евро в год.

В нынешнем сезоне 22-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

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Transfermakt оценивает Мудрика в 40 млн евро – это самый высокий показатель в истории УПЛ.

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