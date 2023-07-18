Николай Княжицкий

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Мученик Павел Лебедь

18 июля, 2023 вторник
08:00
Статьи

Несколько дней тому назад митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел (Лебедь) оказался в СИЗО. Такое решение принял Соломенский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры, изменив меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа или залог в размере более 33 миллионов гривен

Причина – в объявлении 13 июля настоятелю монастыря Киево-Печерской лавры УПЦ МП нового подозрения по двум статьям Уголовного кодекса: отрицание вооруженной агрессии РФ и нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно. Ранее (1 апреля) СБУ вручила Павлу подозрение по двум другим статьям УК: разжигание межрелигиозной розни и распространение материалов, оправдывающих российскую агрессию.

Следует надеяться, что у правоохранителей есть неопровержимые доказательства вины митрополита. И что суд надолго запроторит одиозного иерарха за решетку.

Павел стал символом проникновения "русского мира", подчиненности части украинского православия Москве и спайки московской церкви с пророссийскими властями Украины. Причем и в прошлом (особенно во время президентства Виктора Януковича) и совсем недавно, когда СБУ возглавлял Иван Баканов, - прихожанин московской церкви и ее защитник даже во время широкомасштабной войны России против Украины.

Беззубый правительственный законопроект

Большинство украинцев поддерживают действия СБУ и прокуратуры против митрополита Павла. И так же поддерживают запрет деятельности РПЦ в Украине. Но второе требование не может реализоваться, потому что во власти все еще находится много должностных лиц, исповедующих идеологию "русского мира".

Во исполнение решений СНБО от 1 декабря 2022 года правительство разработало проект закона о деятельности в Украине религиозных организаций ( № 8371 ). Но с конца января в Верховной Раде документ не выносят в сессионный зал, потому что в монобольшинстве нет голосов за его поддержку.

Правительственный законопроект настолько беззубый, что за его одобрение высказалась даже УПЦ МП. Однако для большинства "слуг народа" это не аргумент, ибо в делах защиты московской церкви они более кремлевские, чем митрополит Онуфрий.

В результате УПЦ МП чувствует себя спокойно, несмотря на громкие действия президента (в частности, лишение украинского гражданства части иерархов), СБУ и прокуратуры. По большому счету, не поколебал позиции московской церкви переход общин в Православную церковь Украины, регистрация монастыря ПЦУ в Киево-Печерской лавре и разрешение на отправку митрополитом Эпифанием богослужений в самые большие праздники.

Церковь митрополита Онуфрия сохранила большинство структур, верующих и священников на неоккупированной части Украины. И главное – она продолжает быть частью РПЦ, хотя на словах открещивается от такой зависимости.

УПЦ – московская церковь

В зале суда митрополит Павел заявил, что денег на залог нет, следовательно, готов сесть в СИЗО. Заметим, что 33 миллиона гривен могла бы за него заплатить сама церковь или ее богатые верующие. Однако все они не спешат этого делать, потому что их расчет понятен: пребывание Павла под арестом придает ему ореол "борца за права преследуемой церкви", а то и вовсе "мученика".

Кому-то во власти может показаться, что содержание Павла в СИЗО смягчит позицию его самого и других иерархов. И они станут больше прислушиваться к пожеланиям Офиса президента о выходе из подчинения Москве, провозглашении автокефалии и, наконец, объединения с ПЦУ в едином украинском патриархате.

Такого не будет, потому что митрополит Онуфрий и другие иерархи во главу угла ставят интересы "Святой Триединой Руси", а не украинского православия. И потому образ "гонимой единой канонической церкви", проиллюстрированный кадрами заключенных митрополитов - это для них подарок, а не чувствительная репрессия.

Критики законодательного запрета деятельности РПЦ в Украине ( законопроект № 8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций") говорили, что благодаря этому УПЦ МП получит ореол мученичества. Сегодня мы видим, что такой ореол ей гарантирует использование бесконечных и бесперспективных судебных процедур, о чем я неоднократно предупреждал.

И потому Карфаген должен быть разрушен. Для защиты украинской независимости и демократии как можно скорее должен быть принят законопроект "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" ( №8221 ).

Новости
Николай Княжицкий
УПЦ МП
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