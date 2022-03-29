"Му*аки редки - дождались, пока люди выйдут на работу, ударили": Виталий Ким сообщил об обстреле россиянами здания в Николаеве

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем видеосверении в Telegramm.



"Разбираемся, спасаем. Му*аки редки - дождались, пока люди выйдут на работу, ударили в жилой дом. А я проспал", – сказал Ким.



Напомним, оккупанты обстреляли ракетами объект вблизи Никополя на Днепропетровщине.



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