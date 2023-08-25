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MTV: в Финляндии задержали лидера российской военной группировки "Русич" Яна Петровского, связанного с ПИК Вагнера

25 августа, 2023 пятница
14:33
Война с Россией ЧВК Вагнера

В Финляндии задержан один из лидеров российской группировки "Русич", сейчас он находится под стражей

Об этом сообщил MTV .

Арестованный в Финляндии Ян Петровский является лицом, находящимся под санкциями ЕС и США – за действия, угрожающие суверенитету, независимости и безопасности Украины. Согласно санкционному списку ЕС, он был лидером и командиром войск "Русич", связанных наемниками ПВК Вагнера Евгения Пригожина и, вероятно, работавших в составе этой организации.

Войска группировки "Русич" воевали против Украины на стороне России. Петровский подозревается в террористических преступлениях, совершенных в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.

По данным минфина США, Петровский занимал должность командующего войсками "Русич" с 2022 года. Он сменил на этой "должности" Алексея Мильчакова – после того, как тот получил ранения в результате боев на Харьковщине.

Как сообщает издание, Украина обратилась с запросом об экстрадиции Петровского. Сегодня, 25 августа, его судьба будет решаться в суде. Правоохранители требуют продолжить задержание под стражей, чтобы "способствовать экстрадиционному расследованию и выдаче правонарушителя".

Адвокаты Петровского сказали, что арестованный в Финляндии россиянин отрицает свою вину в террористических преступлениях, совершенных в Украине.

Российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило со ссылкой на посольство РФ, что финской стороне направили запрос на проведение встречи с задержанным по запросу гражданином России.

"Российские дипломаты находятся в контакте с адвокатом и родственниками россиянина. По их информации, 23 августа финские правоохранительные органы подтвердили "задержание российского гражданина за обращением украинских властей", - пишет ТАСС.

Пропагандисты не называют имени задержанного, однако, вероятно, речь идет именно о Петровском.

Ян Петровский родился в Советском Союзе, ранее продолжительное время проживал в Норвегии. Стал известен в этой стране из-за своих ультраправых связей. По данным норвежской телерадиокомпании NRK, Петровский также принимал участие в сирийской войне в составе ультраправой группировки, воевавшей на стороне режима президента Башара Асада. Норвегия депортировала Петровского в Россию в 2016 году, поскольку он считался угрозой безопасности. В 2017 году мужчина дал интервью российскому новостному сайту Meduza. Он называет себя "русским националистом и патриотом".

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Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным, лидером ПВК Вагнера

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Журналист Виталий Портников убежден , что ликвидация Пригожина – это месть Путина за уничтоженные самолеты и вертолеты ВС РФ.

Центр национального сопротивления сообщил, что наемники ПВК Вагнера пытаются покинуть лагеря в Беларуси и уехать в Россию на фоне сообщений о гибели своего главаря Евгения Пригожина в авиакатастрофе

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает , что без своих командиров вагнеровцы не способны устроить повторный мятеж против Путина.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает , что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ЧВК Вагнера, предположительно сбила ракета с территории России.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .

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