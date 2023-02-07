MTV покажет документальный фильм об украинских подростках-беженцах
Премьера документальной ленты "Не оставляй меня позади: истории выживания молодых украинцев" состоится на MTV 21 февраля и будет посвящена жизни украинских подростков во время войны
Об этом сообщает Deadline.
Фильм режиссера Натаниэля Лезры расскажет истории 18-летней Саши и 15-летней Даши, которые из-за войны были вынуждены бежать в Польшу и теперь пытаются построить нормальную жизнь там. Еще одна важная героиня – психолог Катя Трофименко, которая пытается помочь девушкам приспособиться к новым реалиям жизни.
"В то время, когда мир отмечает годовщину жестокого вторжения России в Украину, мы пытались пролить свет на колоссальное влияние этой войны на людей, особенно на молодежь, которая была вынуждена бежать из своей страны. Для меня большая честь поделиться их историями и через вдумчивую призму Натаниэля Лезры показать их чрезвычайную стойкость, их психическое здоровье, поддержку своих близких и поиск надежды на лучшее будущее", - отметила Нина Диаз, главный креативный директор Paramount Media Networks & MTV Entertainment Studios.
Также отмечается, что MTV сотрудничает с Choose Love, чтобы "расширить возможности зрителей поддержать пострадавших от войны в Украине молодых людей". Детальнее о помощи украинской молодежи говорится на сайте.
"Этот фильм направлен на то, чтобы привлечь внимание мира к группе людей, которые слишком часто теряются при освещении этой войны - молодых беженцев", - отметил режиссер.
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