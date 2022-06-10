Об этом сообщил глава Луганской Сергей Гайдай в фейсбуке .

"Мрут как мухи. решисты забрали остатки бурят из Северодонецка, потому что те не выдерживают боев с украинскими защитниками", - отметил он.

Сергей Гайдай отметил, что потери россиян существенно превышают украинские.

Также россияне сильно обстреливают Лисичанск из большого калибра, пробивающего бетон. Горожанам опасно находиться даже в укрытиях. Внутри и вокруг лисичанских боев нет. Они идут в Горной и Попаснянской общинах.

"Из-за жары уровень воды в реке Северский Донец упал - это значит, что рашисты снова попытаются бросить переправы. Следим, в случае чего - действовать на опережение", - подчеркнул глава ОВА.

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