English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Мрут как мухи": россияне вывезли бурят из Северодонецка, - Гайдай

"Мрут как мухи": россияне вывезли бурят из Северодонецка, - Гайдай

10 июня, 2022 пятница
08:00
война с Россией

Внутри Северодонецка на Луганщине продолжаются бои, но буряты отступили, поскольку значительно слабее украинских военных

Об этом сообщил глава Луганской Сергей Гайдай в фейсбуке .

"Мрут как мухи. решисты забрали остатки бурят из Северодонецка, потому что те не выдерживают боев с украинскими защитниками", - отметил он.

Сергей Гайдай отметил, что потери россиян существенно превышают украинские.

Также россияне сильно обстреливают Лисичанск из большого калибра, пробивающего бетон. Горожанам опасно находиться даже в укрытиях. Внутри и вокруг лисичанских боев нет. Они идут в Горной и Попаснянской общинах.

"Из-за жары уровень воды в реке Северский Донец упал - это значит, что рашисты снова попытаются бросить переправы. Следим, в случае чего - действовать на опережение", - подчеркнул глава ОВА.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Луганщина
бои
обстрелы
Попасна
Сергей Гайдай
Военные новости
Читайте также:
Москва_Кремль
8 июня, 2022 среда
Помощник Путина рассказал о планах расширения РФ до границ Российской империи
Т-62
9 июня, 2022 четверг
Россияне перебросили танки Т-62 на Запорожье, чтобы увеличить контроль над трассой, - ISW
Ігор Додон
8 июня, 2022 среда
Подозреваемый в госизмене Додон заявил о подготовке "присоединения Молдовы к Румынии"
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.03
    Покупка 34.03
    Продажа 34.96
  • EUR
    Покупка 36
    Продажа 37.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
10 июня
08:25
В Киевской области укрепили оборонные линии и усилили состав военных
08:20
Россияне обстреляли три общины на Днепропетровщине: ранена женщина
07:39
В Харьковской области подразделение россиян в полном составе отказалось от участия в боевых действиях
07:17
Оккупанты ведут наступление в направлении Воздвиженка - Роты и пытаются установить полный контроль над Северодонецком, - Генштаб ВСУ
07:07
МВД
С 1 июня в МВД поступило более 2,6 тыс. обращений от родственников пленных, погибших и пропавших без вести военных
06:28
Херсон
В Херсоне кафиры заставили перейти на российскую программу две школы из 60, - постпред Украины в Вене
06:25
Россияне добились незначительных успехов на север от Славянска, однако им будет трудно взять город из-за проблем с форсированием Северского Донца, - ISW
06:00
ВООЗ
ВОЗ заявила, что через одну из стран не может исследовать происхождение коронавируса
05:45
Лига наций: расписание матчей и трансляций пятницы
05:24
Президент Никарагуа разрешил ввести войска РФ в свою страну
05:05
сборная Португалии
Лига наций: результаты всех матчей четверга
04:33
Россия продолжает обстреливать Украину: за ночь взрывы прогремели в Николаеве, Днепре и Харькове
03:52
Стала известна причина, почему Зинченко готов уйти из "Манчестер Сити"
03:14
Россия 9 июня убила 3 мирных жителей Донбасса
02:39
ЕС поможет Украине в восстановлении Мариуполя после войны
02:31
Марина Бех-Романчук
Легкоатлетка Бех-Романчук с личным рекордом сезона выиграла этап "Бриллиантовой лиги"
01:47
россия флот
Россия поставила на паузу морскую десантную операцию, – отчет ОК "Юг"
01:27
Именитый тренер Скрипник возглавил "Ворсклу"
01:03
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 июня
00:55
Зеленский: Политики не должны противопоставлять себя людям. Большинство европейцев поддерживают интеграцию Украины
00:41
На фото военнослужащие ВСУ
Фронтовая ситуация за 9 июня: есть позитив в Запорожской области, постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине
00:31
На фото Владимир Зеленский
В Украине могут быть только те, кто защищает нашу независимость, и работающие, чтобы обеспечить эту защиту, - Зеленский
00:23
Португалия победила Чехию в Лиге наций
00:01
Сейчас мы теряем 100-200 украинских защитников в день, - Подоляк
2022, четверг
9 июня
23:50
Я счастлив, что жив. Адвокат Маси Найем рассказал о своем состоянии после ранения
23:28
санкции против рф
В ЕС поддержали идею криминализировать уклонение от санкций против России
23:25
Эксклюзив
Исчезновение Путина или изменения в самой России – это часть российской информационной войны, - дипломат Чалый
23:04
В России снова пригрозили Западу "прямым военным столкновением". На этот раз из-за кибератак
22:57
Рашисты уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец
22:45
В течение 9 июня украинские воины на востоке уничтожили 32 оккупантов и склад боеприпасов, - ОТУ "Восток"
22:32
"Вышли на охоту с верной "Стугной": в ОК "Север" показали, как уничтожили вражеский расчет с боекомплектом
22:30
Зеленский приглашен на саммите НАТО в Мадриде, - заместитель генсека Альянса
22:14
Несмотря на санкции, Россия зарабатывает на энергоносителях больше, чем до войны с Украиной, - Госдеп
21:32
Владимир Путин держится за стол во время встречи в Кремле
Французские журналисты провели расследование, почему Путин во время зарубежных визитов ходит в туалет "с чемоданчиком"
21:28
Украина получит ссуду $1,49 млрд от Всемирного банка на зарплаты бюджетникам
21:01
В Сумской области самолет ВСУ сбил вражескую ракету
20:54
Российские авиакомпании, чтобы избежать санкции, могут перебраться в Турцию, - Bloomberg
20:25
цены продукти
В мае в Украине больше всего подорожали фрукты и рис, подешевели – яйца, сахар, мясо и лекарства, - Госстат
20:17
Этот июнь крайне важен для Украины, мы боремся за статус кандидата в члены ЕС и ПДЧ в НАТО, – Порошенко в эфире GBNews
20:14
Эксклюзив
Израиль не даст Украине "Железный купол". Израильтяне не будут портить отношения с Россией, - эксперт Семиволос
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV