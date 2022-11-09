Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мрию" неоднократно предлагали использовать как одну из ступеней для запуска космических ракет. Такой вариант предлагали американцы и китайцы, но не сошлись в цене. Если такой проект запустить – это более перспективный вариант использования "Мрии". И если к этому подойти максимально прагматично, то прямо с "Руслана" снимаются двигатели Д-18Т и переставляются на "Мрию", то есть уже экономия. Фюзеляж готов, крыло есть, нужно только штабели подготовить и смонтировать. В настоящее время часть парка завода "Антонов" перебазирована в Германию. У меня есть предположение, что Германия решила принять участие в этом проекте", - подчеркнул Коновалов.

По словам эксперта, ключевым является вопрос стоимости обновления "Мрии".

"Раньше звучала цифра в три миллиарда долларов, сейчас звучит уже более реалистичная цифра. "Мрия" - это самый большой в мире по грузоподъемности самолет. Этот самолет поднимает в воздух 250 тонн, с вариантом до 270 тонн. Ближайший конкурент - "Боинг", который может поднимать максимум 100 тонн", – объяснил Коновалов.

В феврале в ходе наступления российских войск на Киев был уничтожен крупнейший самолет мира Ан-225 "Мрия" .

В апреле спикер ГП "Антонов" Лариса Дроздова в эфире Еспресо рассказала, что "Мрию" не смогли поднять в небо из-за угрозы потерять экипаж.

28 июня Укрпочта запустила продажу марки с изображением "Мрии". Основой эскизов почтовой марки "Украинская Мрия", конвертов, карт и штемпелей стал рисунок одиннадцатилетней Софии Кравчук из города Любомль Волынской области.

По состоянию на 18 октября было известно, что Служба безопасности Украины выясняет обстоятельства уничтожения самолета АН-225 "Мрия", в частности то, почему руководство ГП "Антонов" не приняло необходимые меры для его сохранения.

В направлении строительства второго самолета Ан-225 "Мрия" вместо того, что был уничтожен россиянами во время боевых действий в Гостомеле, начались конструкторские работы.

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