"Мрійники": The Hardkiss и TVORCHI выпустили совместный трек
В пятницу, 9 июня, украинские группы The Hardkiss и TVORCHI представили совместный трек под названием "Мрійники"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
The Hardkiss и TVORCHI планировали представить песню "Мрійники" еще неделю назад, однако из-за трагических событий в Украине откладывали релиз.
"Не так мы планировали ее представить еще неделю назад. Но надеемся, что сегодня она подарит кому-то веру. Должны работать дальше и мечтать", - говорится в сообщении на официальном фейсбуке The Hardkiss.
Известно, что песню "Мрійники" музыканты начали готовить еще в 2021 году.
- 9 июня лидер украинской группы "Без обмежень" Сергей Танчинец рассказал, что записался, а затем уволился из Мукачевского батальона терробороны и занялся волонтерством.
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