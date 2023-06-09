Об этом сообщает Еспресо.TV.

The Hardkiss и TVORCHI планировали представить песню "Мрійники" еще неделю назад, однако из-за трагических событий в Украине откладывали релиз.

"Не так мы планировали ее представить еще неделю назад. Но надеемся, что сегодня она подарит кому-то веру. Должны работать дальше и мечтать", - говорится в сообщении на официальном фейсбуке The Hardkiss.

Известно, что песню "Мрійники" музыканты начали готовить еще в 2021 году.